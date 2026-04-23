Trump: ABD için şartlar uygun ve iyi olana kadar hiçbir anlaşmaya varılmayacak
Trump: ABD için şartlar uygun ve iyi olana kadar hiçbir anlaşmaya varılmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin Tahran'ın yanıtını beklediklerini belirterek 'zamanın İran'ın lehine işlemediğini', anlaşmanın ise ancak... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T22:32+0300
2026-04-23T22:33+0300
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Washington'ın müzakerelerle ilgili Tahran'ın yanıtını beklediği sırada zamanın İran'ın lehine işlemediğini söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
abd, i̇ran, washington, tahran, the new york times (nyt), truth social
abd, i̇ran, washington, tahran, the new york times (nyt), truth social

Trump: ABD için şartlar uygun ve iyi olana kadar hiçbir anlaşmaya varılmayacak

22:32 23.04.2026 (güncellendi: 22:33 23.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakerelere ilişkin Tahran’ın yanıtını beklediklerini belirterek 'zamanın İran’ın lehine işlemediğini', anlaşmanın ise ancak ABD ve müttefikleri için uygun şartlarda yapılacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Washington'ın müzakerelerle ilgili Tahran'ın yanıtını beklediği sırada zamanın İran'ın lehine işlemediğini söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Şu anda her zamankinden daha az sayıda olan, The New York Times’ı okuyan ya da sahte haber yapan CNN’i izleyen ve benim İran’la olan 'savaşı' (buna gerçekten savaş denirse!) bitirmek için 'acele ettiğimi' düşünenlere şunu söylemek isterim ki, muhtemelen bu durumda olup da en az baskı hisseden kişiyim. Benim acelem yok, ama İran için zaman daralıyor.

Medyanın bir kısmının abonelerini ve izleyicilerini kaybetmesinin nedeni artık güvenilir bulunmamaları. İran’ın donanması denizin dibinde, hava kuvvetleri yok edilmiş durumda, uçaksavar ve radar sistemleri ortadan kaldırılmış, liderleri artık hayatta değil. Abluka ise son derece sıkı ve güçlü. Bundan sonra işler onlar için daha da kötüleşecek. Zaman onların lehine işlemiyor.

Bir anlaşma ancak ABD, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için doğru ve uygun olduğunda yapılır.
