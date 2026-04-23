Trump: ABD için şartlar uygun ve iyi olana kadar hiçbir anlaşmaya varılmayacak

Şu anda her zamankinden daha az sayıda olan, The New York Times’ı okuyan ya da sahte haber yapan CNN’i izleyen ve benim İran’la olan 'savaşı' (buna gerçekten savaş denirse!) bitirmek için 'acele ettiğimi' düşünenlere şunu söylemek isterim ki, muhtemelen bu durumda olup da en az baskı hisseden kişiyim. Benim acelem yok, ama İran için zaman daralıyor.



Medyanın bir kısmının abonelerini ve izleyicilerini kaybetmesinin nedeni artık güvenilir bulunmamaları. İran’ın donanması denizin dibinde, hava kuvvetleri yok edilmiş durumda, uçaksavar ve radar sistemleri ortadan kaldırılmış, liderleri artık hayatta değil. Abluka ise son derece sıkı ve güçlü. Bundan sonra işler onlar için daha da kötüleşecek. Zaman onların lehine işlemiyor.



Bir anlaşma ancak ABD, müttefiklerimiz ve aslında dünyanın geri kalanı için doğru ve uygun olduğunda yapılır.