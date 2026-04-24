Anne ve 3 kızının banyosunu gizli kamera ile izledi: Görüntüler ve fotoğraflar evinden çıktı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta komşusunun banyosunu gizli kamerayla izlediği iddiasıyla gözaltına alınan adam tutuklandı. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T14:08+0300
Zonguldak'ta 3 kızıyla yaşayan kadının banyosunu 'yılan kamera' denilen gizli bir kamera ile izlediği iddiasıyla gözaltına alınan adam tutuklandı. Adamın evinde yapılan aramalarda kadına ve 3 kızına ait olduğu değerlendirilen görüntüler ve fotoğraflar ele geçirildi. Adam tutuklandı. Yılan kamera ile izlediİddiaya göre, inşaat işçisi S.D. (42) Meşrutiyet Mahallesi'nde ikamet ettiği dairenin tuvalet bölümünden delik açarak alt katta 3 kızıyla yaşayan Ş.Ö'nün banyosunu "yılan kamera" tabir edilen cihazla görüntüleyerek kayda aldı.Ş.Ö'nün kızının banyodaki düzeneği fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.Evinden görüntüler ve fotoğraflar çıktıGözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, kamerayla kaydedilen Ş.Ö. ve kızlarına ait olduğu değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/benzin-istasyonunun-kadinlar-tuvaletinde-gizli-cekim-rezaleti-15-kadinin-goruntusunu-cekti-1104049947.html
