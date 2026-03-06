https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/benzin-istasyonunun-kadinlar-tuvaletinde-gizli-cekim-rezaleti-15-kadinin-goruntusunu-cekti-1104049947.html

Benzin istasyonunun kadınlar tuvaletinde gizli çekim rezaleti: 15 kadının görüntüsünü çekti

Hatay'da bir akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde gizlice çekim yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

Hatay İskenderun'da bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda, kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice çekim yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.4 ayda 15 kadını çektiği ortaya çıktıMustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde gizlice fotoğraf ve görüntü alındığını fark eden B.N.K, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice görüntü kaydettiği iddiasıyla S.K'yi gözaltına aldı. Zanlının cep telefonundaki incelemede 4 aylık süreçte 15 kadının görüntülerinin gizlice çekildiği tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

