Yakıt krizi Alman havayolu şirketini vurdu: on binlerce sefer iptal ediliyor

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşla derinleşen yakıt krizi, en önemli Alman hava yolu şirketlerinden biri 20 bin uçuşunu iptal etmek zorunda... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

Savaşla birlikte yükselen petrol fiyatları ve azalan yakıt arzı, havacılık sektörünü zorlamaya devam ediyor. En büyük Alman hava yolu şirketlerinden biri olan Lufthansa'nın, artan maliyetler nedeniyle on binlerce uçuşu iptal etme kararı aldığı aktarıldı.Söz konusu kararın, özellikle kısa mesafeli uçuşları kapsadığı ve şirketin daha az karlı hatlardan çekileceği ifade edildi.Yakıt fiyatları ikiye katlandıHaberde, jet yakıtı fiyatlarının bazı bölgelerde iki katına çıktığı ve bunun doğrudan operasyon maliyetlerini artırdığı belirtildi.Lufthansa Grup’un, bu nedenle 20 bin kısa mesafe uçuşu programdan çıkardığı ve yakıt tasarrufu için yeni planlar devreye aldığı aktarıldı.Şirketin ayrıca Frankfurt ve Münih merkezli uçuşlara odaklanacağı ve bu sayede yaklaşık 40 bin ton yakıt tasarrufu sağlamayı hedeflediği ifade edildi.Yolcuları zor bir yaz bekliyorUzmanlara göre, kriz sadece havayolu şirketlerini değil, yolcuları da doğrudan etkiliyor. Uçuş seçeneklerinin azalması, bilet fiyatlarının yükselmesi ve ek ücretlerin artması dikkat çekiyor.Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Avrupa’nın belki altı haftalık jet yakıtı kaldı" uyarısında bulundu.Avrupa Birliği Enerji Komiseri Dan Jorgensen ise savaşın Avrupa’ya günlük yaklaşık 500 milyon euroya mal olduğunu belirterek, "En iyi senaryoda bile durum kötü" değerlendirmesinde bulundu.

