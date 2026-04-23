https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/iran-hurmuzden-ilk-transit-gelirini-elde-etti-1105231162.html

İran, Hürmüz’den ilk transit gelirini elde etti

İran, Hürmüz’den ilk transit gelirini elde etti

Sputnik Türkiye

İran’ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden alınan transit ücretlerinden ilk kez gelir elde ettiği belirtildi. 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T12:10+0300

2026-04-23T12:10+0300

2026-04-23T12:12+0300

dünya

i̇ran

hürmüz boğazı

i̇ran merkez bankası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066370429_29:0:658:354_1920x0_80_0_0_882c505d025e64142930da290d03ec5f.jpg

İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hamidreza Hacı Babaei, Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerinden elde edilen gelirin ülkenin merkez bankasına aktarıldığını duyurdu.Babaei, “Hürmüz Boğazı'ndaki vergilerden elde edilen ilk gelir, İran Merkez Bankası'ndaki bir hesaba yatırıldı” ifadesini kullandı.Daha önce İran parlamentosu, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir yasa tasarısı hazırlamaya başladı. Tasarıda, diğer hususların yanı sıra, İran'ın riyal cinsinden geçiş ücreti alması, ABD ve İsrail'in yanı sıra İran'a karşı yaptırım politikasına katılan ülkelerin boğazdan geçişinin yasaklanması öngörülüyor.Ancak tasarının kendisi henüz onaylanmadı ve yürürlüğe girmedi.İran Meclisi’den 16 Nisan’da yapılan bir açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ‘idaresinden’ elde edilecek geliri 10-15 milyar dolar olarak tahmin ettikleri, ancak bu gelirin ne zaman elde edileceğine dair bir zaman dilimi bilinmediği ifade edilmişti.

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, hürmüz boğazı, i̇ran merkez bankası