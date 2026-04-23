Pezeşkiyan'dan Trump'a: 'İran’da sertlik yanlıları ya da ılımlı yoktur, hepimiz İranlı ve devrimciyiz'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'a ülkesinde sertlik yanlıları veya ılımlı diye bir ayrımın olmadığını belirterek "Hepimiz 'İranlı' ve... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T21:03+0300

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran içerisinde siyasi liderlik çekişmesi olduğunu iddiasına yanıt verdi.İran Cumhurbaşkanı paylaşımında şunları ifade etti:Trump, sosyal medya hesabından İran içinde bir liderlik savaşı yaşandığını öne sürdüğü açıklamasında "İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor. Gerçekten bilmiyorlar. İç çekişme, savaş alanında kötü şekilde kaybeden ‘sertlik yanlıları’ ile hiç de o kadar ılımlı olmayan (ama saygı kazanan!) ‘ılımlılar’ arasında çılgınca bir şekilde sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

