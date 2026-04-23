Pezeşkiyan'dan Trump'a: 'İran’da sertlik yanlıları ya da ılımlı yoktur, hepimiz İranlı ve devrimciyiz'
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'a ülkesinde sertlik yanlıları veya ılımlı diye bir ayrımın olmadığını belirterek "Hepimiz 'İranlı' ve...
2026-04-23T21:04+0300
21:03 23.04.2026 (güncellendi: 21:04 23.04.2026)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'a ülkesinde sertlik yanlıları veya ılımlı diye bir ayrımın olmadığını belirterek "Hepimiz 'İranlı' ve 'devrimciyiz'. Millet ile devletin demir gibi birliğiyle, ülke liderinin talimatlarına tam bağlılıkla saldırgan suçluyu pişman edeceğiz" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran içerisinde siyasi liderlik çekişmesi olduğunu iddiasına yanıt verdi.
İran Cumhurbaşkanı paylaşımında şunları ifade etti:
İran’da 'sertlik yanlıları' ya da 'ılımlı' yoktur. Hepimiz 'İranlı' ve 'devrimciyiz'. Millet ile devletin demir gibi birliğiyle, ülke liderinin talimatlarına tam bağlılıkla saldırgan suçluyu pişman edeceğiz. Tek Tanrı, tek millet, tek lider ve tek yol, o da canımızdan aziz İran'ın zafer yoludur.
Trump, sosyal medya hesabından İran içinde bir liderlik savaşı yaşandığını öne sürdüğü açıklamasında "İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor. Gerçekten bilmiyorlar. İç çekişme, savaş alanında kötü şekilde kaybeden ‘sertlik yanlıları’ ile hiç de o kadar ılımlı olmayan (ama saygı kazanan!) ‘ılımlılar’ arasında çılgınca bir şekilde sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.