https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/hobi-bahcelerinde-yeni-duzenleme-gundemde-gercek-hobi-bahcesi-ile-rant-amacli-yapi-birbirinden-1105233797.html

'Hobi bahçeleri'nde yeni düzenleme gündemde: Gerçek hobi bahçesi ile rant amaçlı yapı birbirinden ayrılacak

Sputnik Türkiye

Tarım arazilerini korum amaçlı hobi bahçeleri düzenlemesi, teklifte revizyona gidilmesi için bir süreliğine donduruldu. Teklifin amacında değişiklik... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T13:03+0300

türki̇ye

hobi bahçesi

tarım arazisi

kanun teklifi

orman arazisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103719694_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2bcee00af7f7ac6d30fa3afdcf1bd751.jpg

Tarım arazilerinin korunmasına yönelik teklifle ilgili 'hobi bahçeleri' maddesi tepki çekmişti. Teklifte revizyon yapılması gündeme geldi. İlk tekliftin amacında bir değişiklik olmasa da ara bir formülle kanun teklifi yeniden kamuoyunun görüşüne sunulacak. Gerçekten tarım üretimi yapan, meyve-sebze yetiştiren ve toprağı ekip biçenlere izin verilmesi, villa/ticari yapılaşma yoluna gidenlere ise sıfır tolerans uygulanması benimsendi. Ama tarım arazilerinin parçalanmasının önüne geçmeyi amaçlayan teklife asla kaçak yapılara af getirecek bir madde eklenmeyecek. Hobi bahçelerindeki kaçak yapılar yıkılması gündeme geldiHabertürk'ün haberine göre TBMM’ye sunulan ilk kanun teklifinin amacı ve çerçevesi şöyleydi:Mevcut yasalarda zaten hobi bahçelerine inşa edilmiş kaçak yapıların yıkılması ve ceza kesilmesi vardı. Bu yasa ile tarım arazisine bungalov, bağ evi, villa gibi imara aykırı kaçak yapılar inşa edenlere uygulanacak para cezaları artırılıyordu. Aynı zamanda bu tür kaçak yapılara altyapı hizmeti veren belediyeler, elektrik dağıtım şirketi, su ve telekom şirketlerine de abone başına para cezası uygulanması öngörülüyordu.Bu gibi durumdaki arazilerin eski haline döndürülmesi amaçlanıyordu. Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerinin parçalanması, yapı kooperatiflerinin tarım arazisi satın almaları yasaklanırken, kaçak uygulamalara metrekare bazlı yüksek para cezaları uygulanacaktı. - Özetle bu kanun teklifi, tarım arazisini konuta çeviren ve imar rantı kovalayanlara yönelik yaptırımlar içeriyordu.Tepkiler üzerine revizyon kararı alındıKanun teklifine yönelik tepkiler nedeniyle revizyon yapılması gündeme geldi. Buna göre, gerçek hobi bahçesi ile rant amaçlı yapı birbirinden ayrılacak. Gerçekten tarım üretimi yapan, meyve-sebze yetiştiren ve toprağı ekip biçenlere izin verilmesi, villa/ticari yapılaşma yoluna gidenlere ise sıfır tolerans uygulanması benimsendi. En güçlü senaryo olarak şu öne çıktı: “Eski yapılar tamamen yıkılmayacak anacak buralarda tarımsal üretim şartı getirilecek. Bu tarlalar artık kayıtlı olacak ve Tarım Bakanlığı’ndan izin alınacak. Aynı zamanda buralara ek vergi ve harç benzeri bir vergilendirme modeli izlenecek. Yasa çıktıktan sonra, tarım arazilerine yeni hobi bahçeli kurulmasına izin verilmeyecek. Elektrik-su aboneliğine yeni düzenleme çerçevesinde izin verilmeyecek. Sıkı denetim mekanizmaları getirilecek. "Tarım, Çevre ve İçişleri Bakanlığı özellikle büyükşehirlerin ve turizm kentlerinin çevresinde ortak denetim çalışmaları yürütecek. Tarım dışı kooperatiflere tarım arazisi edinme izni verilmeyecek, mevcut kooperatiflerin de tarım kooperatiflerine dönüştürülmesi istenecek. Yetkilendirilmiş, sadece tarımsal üretim izinli kooperatifler faaliyet gösterebilecek. Sözleşmeli/taahhütlü üretim modeline geçilmesi de seçenekler arasında.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

