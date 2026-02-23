https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/hobi-bahcelerine-yeni-yaptirim-geliyor-tarim-arazilerine-yapilasmanin-onune-gecilecek--1103719424.html
Hobi bahçelerine yeni yaptırım geliyor: Tarım arazilerine yapılaşmanın önüne geçilecek
Hobi bahçelerine yeni yaptırım geliyor: Tarım arazilerine yapılaşmanın önüne geçilecek
AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı 33 maddelik tarım düzenlemesine ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Tarım ve orman arazilerindeki tapu ve kadastro sorunlarını çözmeyi amaçlayan teklif, özellikle 'hobi bahçeleri' üzerinden yaşanan yapılaşma tartışmalarına yeni yaptırımlar getiriyor. Teklifle birlikte, tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında fiilen konut alanına dönüştürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mevzuatta tarım vasfını koruyan ancak fiilen küçük parsellere bölünerek satışa sunulan ve üzerine yapı yapılan arazilere yönelik denetimler artırılacak.100 bin lira idari para cezasıDüzenlemeye göre; hobi bahçesi olarak tanımlanan arsa ve arazilere kentlerin genel elektrik ve su şebekesinden bağlantı yapılmasının önüne geçilecek. Bu alanlarda yapılaşmanın önünü açan kişi ve kuruluşlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımına yönelik mevcut yaptırımlar daha net hale getirilecek. Teklif, büyükşehirlerin çevresinde hızla artan kaçak yapılaşmanın hem tarım alanlarını daraltması hem de çarpık kentleşmeyi tersine çevirmeyi amaçlıyor.Teklifle yayla, mera ve otlak gibi kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık amacıyla inşa edilen prefabrik ahır, ağıl, depo, ambar gibi yapıların, bulundukları alanın kadastro durumuna uygun olması şartıyla tapuya bağlanması sağlanacak. Bu adımla, özellikle kırsalda üretim yapan ancak mülkiyet sorunu yaşayan çiftçilerin hukuki belirsizliklerinin giderilmesi hedefleniyor. Kadastro kayıtlarıyla fiili kullanım arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesiyle birlikte üreticinin yatırım yapma güvenliğinin artırılması planlanıyor.
AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı 33 maddelik tarım düzenlemesine ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Tarım ve orman arazilerindeki tapu ve kadastro sorunlarını çözmeyi amaçlayan teklif, özellikle 'hobi bahçeleri' üzerinden yaşanan yapılaşma tartışmalarına yeni yaptırımlar getiriyor.
Teklifle birlikte, tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında fiilen konut alanına dönüştürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mevzuatta tarım vasfını koruyan ancak fiilen küçük parsellere bölünerek satışa sunulan ve üzerine yapı yapılan arazilere yönelik denetimler artırılacak.
100 bin lira idari para cezası
Düzenlemeye göre; hobi bahçesi olarak tanımlanan arsa ve arazilere kentlerin genel elektrik ve su şebekesinden bağlantı yapılmasının önüne geçilecek. Bu alanlarda yapılaşmanın önünü açan kişi ve kuruluşlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımına yönelik mevcut yaptırımlar daha net hale getirilecek. Teklif, büyükşehirlerin çevresinde hızla artan kaçak yapılaşmanın hem tarım alanlarını daraltması hem de çarpık kentleşmeyi tersine çevirmeyi amaçlıyor.
Teklifle yayla, mera ve otlak gibi kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık amacıyla inşa edilen prefabrik ahır, ağıl, depo, ambar gibi yapıların, bulundukları alanın kadastro durumuna uygun olması şartıyla tapuya bağlanması sağlanacak. Bu adımla, özellikle kırsalda üretim yapan ancak mülkiyet sorunu yaşayan çiftçilerin hukuki belirsizliklerinin giderilmesi hedefleniyor. Kadastro kayıtlarıyla fiili kullanım arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesiyle birlikte üreticinin yatırım yapma güvenliğinin artırılması planlanıyor.