https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/hobi-bahcelerine-yeni-yaptirim-geliyor-tarim-arazilerine-yapilasmanin-onune-gecilecek--1103719424.html

Hobi bahçelerine yeni yaptırım geliyor: Tarım arazilerine yapılaşmanın önüne geçilecek

Hobi bahçelerine yeni yaptırım geliyor: Tarım arazilerine yapılaşmanın önüne geçilecek

Sputnik Türkiye

AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanan 33 maddelik tarım kanunu, hobi bahçelerine yeni yaptırım getiriyor. Hobi bahçesi... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T12:58+0300

2026-02-23T12:58+0300

2026-02-23T12:58+0300

türki̇ye

tarım

arazi

hobi bahçesi

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103719694_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2bcee00af7f7ac6d30fa3afdcf1bd751.jpg

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı 33 maddelik tarım düzenlemesine ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Tarım ve orman arazilerindeki tapu ve kadastro sorunlarını çözmeyi amaçlayan teklif, özellikle 'hobi bahçeleri' üzerinden yaşanan yapılaşma tartışmalarına yeni yaptırımlar getiriyor. Teklifle birlikte, tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında fiilen konut alanına dönüştürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mevzuatta tarım vasfını koruyan ancak fiilen küçük parsellere bölünerek satışa sunulan ve üzerine yapı yapılan arazilere yönelik denetimler artırılacak.100 bin lira idari para cezasıDüzenlemeye göre; hobi bahçesi olarak tanımlanan arsa ve arazilere kentlerin genel elektrik ve su şebekesinden bağlantı yapılmasının önüne geçilecek. Bu alanlarda yapılaşmanın önünü açan kişi ve kuruluşlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımına yönelik mevcut yaptırımlar daha net hale getirilecek. Teklif, büyükşehirlerin çevresinde hızla artan kaçak yapılaşmanın hem tarım alanlarını daraltması hem de çarpık kentleşmeyi tersine çevirmeyi amaçlıyor.Teklifle yayla, mera ve otlak gibi kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık amacıyla inşa edilen prefabrik ahır, ağıl, depo, ambar gibi yapıların, bulundukları alanın kadastro durumuna uygun olması şartıyla tapuya bağlanması sağlanacak. Bu adımla, özellikle kırsalda üretim yapan ancak mülkiyet sorunu yaşayan çiftçilerin hukuki belirsizliklerinin giderilmesi hedefleniyor. Kadastro kayıtlarıyla fiili kullanım arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesiyle birlikte üreticinin yatırım yapma güvenliğinin artırılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/tarim-ve-orman-bakanligi-2026-performans-programini-hazirladi-hedef-fiyat-istikrari--1103664406.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

tarım, arazi, hobi bahçesi, ak parti