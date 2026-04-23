Sismik dalgalar sırları ortaya çıkardı: Dünya’nın derinliklerinde 'gizli kuvvetler' gezegeni şekillendiriyor
Yeni bir araştırma, Dünya'nın yaklaşık 3 bin kilometre altındaki mantoda, milyonlarca yıl önce batmış tektonik levhaların hâlâ gezegenin iç yapısını...
2026-04-23T15:46+0300
2026-04-23T15:47+0300
15:46 23.04.2026 (güncellendi: 15:47 23.04.2026)
© AP Photo / NASA, FileDünya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafı
Yeni bir araştırma, Dünya’nın yaklaşık 3 bin kilometre altındaki mantoda, milyonlarca yıl önce batmış tektonik levhaların hâlâ gezegenin iç yapısını etkilediğini ortaya koydu.
Bilim insanları, Dünya’nın derinliklerinde 'gizli kuvvetlerin' gezegenin iç yapısını şekillendirmeye devam ettiğini ortaya koydu. Amerikan Sismoloji Derneği tarafından paylaşılan araştırmaya göre, Dünya’nın en alt mantosundaki deformasyonun büyük bölümü, geçmişte batmış tektonik levhaların bulunduğu bölgelerde gerçekleşiyor.

3 bin kilometre aşağıda neler oluyor?

Sismoloji alanındaki bu çalışma, ilk kez küresel ölçekte derin manto hareketlerinin haritalandırılmasını sağladı. Araştırmacılar, Dünya yüzeyinin yaklaşık 2 bin 900 kilometre altında yer alan ve çekirdek-manto sınırına yakın bölgeyi inceledi.
Çalışmanın başyazarı Jonathan Wolf ve ekibi, 24 farklı veri merkezinden elde edilen 16 milyondan fazla deprem kaydını analiz etti. Bu sayede, şimdiye kadar oluşturulmuş en kapsamlı sismik veri setlerinden biri kullanılarak derin manto hareketleri incelendi.

Kayıp levhaların izleri bulundu

Araştırmada, depremler sırasında oluşan sismik dalgaların farklı yönlerde farklı hızlarda ilerlemesi incelendi. Bu durum, sismik anizotropi olarak biliniyor ve manto içindeki deformasyonun izlerini ortaya çıkarıyor.

Sismik dalgalar sırları ortaya çıkardı

Elde edilen bulgular, incelenen bölgelerin yaklaşık üçte ikisinde belirgin deformasyon olduğunu gösterdi. Bu deformasyonların çoğunun, milyonlarca yıl önce Dünya’nın derinliklerine gömülmüş tektonik levhaların bulunduğu alanlarda yoğunlaştığı tespit edildi.
Bilim insanlarına göre bu levhalar, yüzeydeyken oluşan eski yapısal özelliklerini kısmen koruyor olabilir. Ancak daha güçlü ihtimal, levhaların derinlere indikçe aşırı sıcaklık ve basınç altında yeniden şekillenerek çevresindeki manto yapısını da etkilemesi.
