Emojiler sadece süs değil: Beyin onları gerçek yüzler gibi işliyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, beynin bu küçük dijital simgeleri sandığımızdan çok daha “gerçek” algıladığını ortaya koyuyor. İşte detaylar...

2026-04-23T14:40+0300

yaşam

emoji

İngiltere'deki Bournemouth Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışma, emojilerin beyinde neredeyse insan yüzleriyle aynı şekilde işlendiğini gösterdi.Psychophysiology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, emoji yüzlerine bakıldığında ortaya çıkan beyin aktivitesi kalıpları, gerçek insan yüzlerine verilen tepkilerle büyük ölçüde örtüşüyor. Özellikle yüz ve duygu işleme ile ilişkili bölgelerde benzer zamanlamalar ve sinyaller gözlemleniyor.Aynı sinyaller, farklı yüzlerAraştırmada iki ayrı deney yapıldı. İlkinde katılımcılar gerçek insanların mutlu, öfkeli, üzgün ya da nötr yüz ifadelerini gördü. İkinci deneyde ise aynı duyguları temsil eden emojiler gösterildi. Katılımcıların beyin aktiviteleri, 64 sensörlü başlıklar aracılığıyla ölçüldü.Milisaniyeler içinde işleniyorEmoji yüzlerine verilen beyin tepkisi yaklaşık 70 milisaniye içinde başlarken, gerçek yüzlerde bu süre yaklaşık 120 milisaniye oldu. Her iki durumda da tepkiler, beynin arka bölgelerinde ve yüz tanıma ile ilişkili alanlarda zirveye ulaştı.Araştırma ayrıca iki aşamalı bir süreç olduğunu ortaya koydu: İlk hızlı tepki, ardından 350-500 milisaniye aralığında duygunun anlamını değerlendiren ikinci bir aşama.Emojiler bazen daha bile 'net'İlginç bir bulgu ise emojilerin bazen gerçek fotoğraflardan daha temiz beyin sinyalleri üretmesi oldu. Araştırmacılar bunu, emojilerin abartılı yüz özelliklerine bağlıyor. Büyük gülümsemeler ya da belirgin kaş çatmaları, beynin duyguları sınıflandırmasını kolaylaştırıyor.Bazı duygular daha kolay ayırt ediliyorBeyin için en kolay ayrım, öfkeli ve nötr ifadeler arasında yapıldı. Mutlu ve nötr yüzler de net şekilde ayrıştırılabildi. Ancak iki olumsuz duygu, örneğin öfke ve üzüntü arasındaki farkı ayırt etmek daha zor oldu. Bu durum hem gerçek yüzlerde hem de emojilerde benzer şekilde gözlendi.

