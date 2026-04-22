https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/valday-kulubu-valday---yeni-nesil-projesinin-ucuncu-donemini-baslatiyor-1105185013.html
Valday Kulübü, ‘Valday - Yeni Nesil’ projesinin üçüncü dönemini başlatıyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası politika ve ekonomi alanında genç araştırmacılar, dünya politikası ve ekonomisinin geleceğini şekillendirmek amacıyla Valday Kulübü çatısı altında... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T11:46+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101634755_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ec3e8343eaf212875743d8053052da2.jpg
22 Nisan'da Valday Kulübü'nün, çağdaş dünya politikası, ekonomisi ve toplumsal ilişkiler üzerine çalışan genç araştırmacıların bir araya geldiği "Valday - Yeni Nesil" projesinin üçüncü dönemi başladı. Proje katılımcıları, Kulübün internet sitesinde analitik materyaller yayınlayabilecek, etkinliklere katılabilecek ve proje katılımı sona erdikten sonra Valday Kulübü'nün uzmanı statüsünü elde edebilecekler. Başvurular 1 Haziran 2026 tarihine kadar kabul edilecek.Mart 2024'te Soçi'de düzenlenen Dünya Gençlik Festivali kapsamında gerçekleşen 1. Gençlik Konferansı "Valday Kulübü: 2040 Yılında Dünya", “Valday – Yeni Nesil” projesinin başlangıç noktası oldu. Projede, Belarus, Brezilya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kırgızistan, Çin, Kolombiya, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Tacikistan, Türkiye, Çekya ve Güney Kore dahil olmak üzere 15 ülkeden "yeni nesil" uzmanlar yer alıyor.İki yıl süren verimli çalışmaları boyunca proje katılımcıları başta "Çok Kutuplu Dünyanın Yeni Ufukları" ve "Düzen–2040: Genç Neslin Gelecek Dünya Düzeni Üzerine Görüşü" başlıklı Valday raporları olmak üzere 70'ten fazla analitik materyal yayınladı.Valday Kulübü'nün program direktörleri ve bilimsel araştırma direktörü ile Rus bilim insanları; Gamaleya Epidemiyoloji Araştırma Merkezi (1999–2025) Direktörü Aleksandr Ginzburg ve Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VCIOM) Genel Direktörü Valeriy Fyodorov ile 30'dan fazla kapalı formatlı uzman toplantıları gerçekleştirdi.Katılımcılar, Valday tartışmalarında ve yıllık konferanslarda aktif rol alarak bir Gençlik Konferansı'nın düzenlenmesine de öncülük etti.Önümüzdeki yıl, projenin ana odak noktası, Valday Kulübü'nün direktörleri rehberliğinde analitik materyaller ve makaleler hazırlamak olacak. Bu çalışmalar kapalı bir ortamda gerçekleşecek ve genç araştırmacılara uluslararası gündemin kritik konularını tartışma fırsatı sunacak. Yıl sonunda, genç bilim insanlarının küresel ve bölgesel gelişmelere dair görüşlerini içeren ortak bir raporun sunulacağı "Valday – Yeni Nesil" konferansı düzenlenecek."Valday – Yeni Nesil" projesi, uluslararası politika ve ekonomideki güncel sorunlara çözüm arayan genç araştırmacılardan oluşan bir topluluk. Proje katılımcıları, Valday Kulübü'nün araştırma, yayın ve konferans faaliyetleri için bir insan kaynağı havuzu oluşturmayı hedefliyor. Projenin amacı, geleceğe karşı sorumluluk sahibi, farklı bakış açılarını dikkate alan ve uluslararası gündemin temel sorularına yeni cevaplar bulmaya hazır genç bilim insanlarından oluşan küresel bir ağ kurmaktır. Projeye katılacak adayların, 23 ila 35 yaş aralığında olmaları ve yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmaları veya bu dereceleri alma sürecinde olmaları gerekiyor. Projenin koordinatörlüğünü, Ekonomi Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Valday Kulübü Program Direktörü Prof. Timofey Bordaçev yürütüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101634755_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_55dd7936cf8d836a30e5da662041218d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
