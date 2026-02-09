https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/valday-kulubu-moskovada-ortadoguyu-masaya-yatiriyor-onur-konugu-rusya-disisleri-bakani-lavrov-1103358908.html

Valday Kulübü Moskova’da Ortadoğu’yu masaya yatırıyor: Onur konuğu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Valday Kulübü Moskova’da Ortadoğu’yu masaya yatırıyor: Onur konuğu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Sputnik Türkiye

Yıllık Ortadoğu konferanslarına devam eden Valday Kulübü, 9-10 Şubat'ta yapılacak toplantılarda bölgedeki gelişmeleri etraflıca ele alacak. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-09T10:03+0300

2026-02-09T10:03+0300

2026-02-09T10:03+0300

dünya

moskova

suriye

i̇ran

rusya

valday

valday tartışma kulübü

uluslararası valday tartışma kulübü

sergey lavrov

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103358384_0:296:3009:1989_1920x0_80_0_0_b92e4b5c5aa6155a87f35a58cf162f3d.jpg

Uluslararası Valday Tartışma Kulübü, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün desteğiyle başkent Moskova’da yıllık Ortadoğu konferansını düzenliyor. Bu yıl 15.'si gerçekleştirilecek toplantıda, bozulan dünya düzeni bağlamında bölgedeki gelişmeler ele alınacak.Konferansa Türkiye de dahil 16 ülkeden 50’nin üzerinde akademisyen ve siyasetçinin katılması bekleniyor. Toplantının onur konuğu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olacak. Katılımcılar arasında BM'nin eski Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Ezzeldin Ramzi, Filistin Sosyal İşler Bakanı Ahmad Majdalani ve Irak’ın eski İnsan Hakları Bakanı Bahtiyar Amin de bulunuyor.Organizatörler, Ortadoğu’daki öncelikli başlıkların İran-İsrail ilişkileri, Yemen’deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Suriye’deki durum gibi uzun süredir devam eden gerilim alanlarında yoğunlaştığını belirtiyor.Konferansta Ortadoğu'daki mevcut süreçlerin sonuçlarının değerlendirilmesi, çıkarılacak derslerin ele alınması ve olası gelişme senaryolarının tartışılması hedefleniyor. Uzmanlara göre, bölgedeki temel aktörler ve yaklaşımlar uzun süredir değişmese de, eski dünya düzeninin çözülmesi sürecinde Ortadoğu yeni eğilimlerin bir prototipi haline geliyor. Bu eğilimler arasında çatışma potansiyelinin artması, siyasi kurumların rolünün zayıflaması ve bireysel liderlerin etkisinin yükselmesi yer alıyor.Rusya açısından Ortadoğu’daki gelişmelerin ayrı bir önemi bulunuyor. Bölgedeki olayların Kafkasya ve Orta Asya’daki güvenlik ortamını doğrudan etkilediği belirtilirken, Moskova bu nedenle bölgede aktif bir politika izleyerek arabulucu ve denge unsuru olmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/lavrov-avrupa-rusya-ve-kafkasya-ulkeleri-arasindaki-isbirligine-zarar-vermeye-calisiyor-1103356877.html

moskova

suriye

i̇ran

rusya

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moskova, suriye, i̇ran, rusya, valday, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü, sergey lavrov, ortadoğu, i̇srail