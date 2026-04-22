https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/merkez-bankasi-nisan-ayi-faiz-kararini-acikladi-1105200080.html

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Gözler çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklentiler doğrultusunda... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T14:00+0300

2026-04-22T14:00+0300

2026-04-22T14:56+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104203383_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_44b8451298b302ba937a3e6d578de525.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gözlerin çevrildiği nisan ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulduğu belirtildi. Böylece bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yöndeydi?TCMB’nin karar metni ve yaptığı yönlendirmeler, piyasa fiyatlamaları açısından kritik öneme sahip. AA Finans’ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu.Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez, merkez bankası, faiz, faiz oranı, ppk, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)