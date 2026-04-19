Merkez Bankası anketi açıklandı: Temmuz zammı için önemli veri geldi
Merkez Bankası anketi açıklandı: Temmuz zammı için önemli veri geldi
Memur ve emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların zammını 2026'nın ilk 6 aylık enflasyonu belirleyecek.
2026-04-19T14:16+0300
2026-04-19T14:16+0300
2026-04-19T14:25+0300
Memur ve emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor.Emekli ve memur zammı nasıl belirleniyor?SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.3 aylık enflasyon ne kadar?TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 oranında arttı. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 10,04 oldu.Emekliye yüzde 10.4 zam garanti3 aylık enflasyona göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,04'lük zammı şimdiden garantiledi. Memurlara ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.Merkez Bankası ne diyor?Milyonların zammının netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran enflasyonları bekleniyor. Dün Merkez Bankası tarafından yayınlanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, önümüzdeki 3 aylık enflasyon için önemli bir ipucu verdi.Beklenti anketine göre, enflasyonun nisanda yüzde 2,93, mayısta yüzde 1,82, haziranda ise yüzde 1,52 gelmesi bekleniyor.6 aylık enflasyon beklentisi ne?Merkez Bankası anketindeki enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 2026'nın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,08 olacak.Memur ve emekli ne kadar zam alacak?6 aylık enflasyonun yüzde 17,08 gelmesi durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuzda yüzde 17,08 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 12,86 olacak.
merkez bankası, emekli, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı
merkez bankası, emekli, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı
Merkez Bankası anketi açıklandı: Temmuz zammı için önemli veri geldi
14:16 19.04.2026 (güncellendi: 14:25 19.04.2026)
Memur ve emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların zammını 2026'nın ilk 6 aylık enflasyonu belirleyecek. "Memur ve emekliler temmuzda ne kadar zam alacağım?" sorusuna cevap ararken, Merkez Bankası'ndan konuyla ilgili önemli bir ipucu geldi.
Memur ve emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor.
Emekli ve memur zammı nasıl belirleniyor?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
3 aylık enflasyon ne kadar?
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 oranında arttı. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 10,04 oldu.
Emekliye yüzde 10.4 zam garanti
3 aylık enflasyona göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,04'lük zammı şimdiden garantiledi. Memurlara ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.
Milyonların zammının netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran enflasyonları bekleniyor. Dün Merkez Bankası tarafından yayınlanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, önümüzdeki 3 aylık enflasyon için önemli bir ipucu verdi.
Beklenti anketine göre, enflasyonun nisanda yüzde 2,93, mayısta yüzde 1,82, haziranda ise yüzde 1,52 gelmesi bekleniyor.
6 aylık enflasyon beklentisi ne?
Merkez Bankası anketindeki enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 2026'nın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,08 olacak.
Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
6 aylık enflasyonun yüzde 17,08 gelmesi durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuzda yüzde 17,08 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 12,86 olacak.