İran savaşı havacılığı vurdu: Afrika’da bilet fiyatları yükseldi, uçuşlar iptal edildi

22.04.2026, Sputnik Türkiye

İran savaşı, küresel etkilerinin yanı sıra Afrika’da hızla büyüyen havacılık sektörünü de derinden etkiledi. Özellikle jet yakıtı fiyatlarındaki sert artışın, şirketlerin maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiği ifade edildi.Uzmanlara göre, bazı pazarlarda yakıt fiyatlarının iki katına çıkması ve tedarik sorunları, havayolu şirketlerini zor durumda bıraktı.Yakıt krizi bilet fiyatlarını vurduArtan maliyetlerin doğrudan yolculara yansıdığı ve uçak bilet fiyatlarının yükseldiği aktarıldı. Havacılık uzmanı Dominick Andoh, "Yakıt maliyetleri arttıkça bu yük yolculara yansıtılıyor" değerlendirmesinde bulundu.Küresel petrol fiyatlarının da savaşla birlikte yükseldiği ve Brent petrolün varil fiyatının 98 dolara yaklaştığı belirtildi.Bu artışın, özellikle enerji güvenliği endişeleri ve bölgedeki gerilimler nedeniyle hızlandığı ifade edildi.Uçuş iptalleri zararı büyüttüSadece yakıt değil, aynı zamanda hava sahası kısıtlamaları da havacılık sektörünü zorladı. Körfez bölgesindeki riskler nedeniyle birçok uçuşun iptal edildiği veya rotasının değiştirildiği aktarıldı.Ethiopian Airlines’ın haftalık yaklaşık 137 milyon dolar zarar ettiği ve 100’den fazla uçuşu iptal ettiği belirtildi.İş insanı Aliko Dangote ise "Afrika’daki havayollarının çoğu bu maliyet artışına dayanamayabilir" uyarısında bulundu.Yeni stratejiler devreye girdiKriz karşısında bazı havayolu şirketlerinin alternatif çözümler geliştirmeye başladığı ifade edildi. Kenya Airways’in, yolcuları Körfez yerine Nairobi üzerinden yönlendirdiği aktarıldı.Şirket yöneticilerinin, operasyonları sürdürebilmek için yeni rota ve yakıt stratejileri geliştirdiği belirtildi.Uzmanlar ise sektörün geçmişte olduğu gibi bu krizi de atlatabileceğini ancak toparlanmanın zaman alacağını vurguladı.

