Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/iran-savasi-havaciligi-vurdu-afrikada-bilet-fiyatlari-yukseldi-ucuslar-iptal-edildi-1105208343.html
İran savaşı havacılığı vurdu: Afrika’da bilet fiyatları yükseldi, uçuşlar iptal edildi
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail'in İran'a başlattı savaşla birlikte artan yakıt fiyatları, Afrika’da havacılık sektörünü krize sürükledi. Şirketlerin uçuş iptalleri ve yüksek... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
i̇ran
afrika
savaş
akaryakıt fiyatları
uçak
uçuş
havayolları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/13/1060133141_0:38:729:448_1920x0_80_0_0_e4a723681c2947dfd7a60b62253068a5.jpg
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/13/1060133141_41:0:689:486_1920x0_80_0_0_4627d9668925f050c60ed622abb5dfdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, afrika, savaş, akaryakıt fiyatları, uçak, uçuş, havayolları
16:46 22.04.2026
© AAUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
© AA
Abone ol
ABD ve İsrail'in İran'a başlattı savaşla birlikte artan yakıt fiyatları, Afrika’da havacılık sektörünü krize sürükledi. Şirketlerin uçuş iptalleri ve yüksek bilet fiyatlarıyla ayakta kalmaya çalıştığı aktarıldı.
İran savaşı, küresel etkilerinin yanı sıra Afrika’da hızla büyüyen havacılık sektörünü de derinden etkiledi. Özellikle jet yakıtı fiyatlarındaki sert artışın, şirketlerin maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiği ifade edildi.
Uzmanlara göre, bazı pazarlarda yakıt fiyatlarının iki katına çıkması ve tedarik sorunları, havayolu şirketlerini zor durumda bıraktı.

Yakıt krizi bilet fiyatlarını vurdu

Artan maliyetlerin doğrudan yolculara yansıdığı ve uçak bilet fiyatlarının yükseldiği aktarıldı. Havacılık uzmanı Dominick Andoh, "Yakıt maliyetleri arttıkça bu yük yolculara yansıtılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Küresel petrol fiyatlarının da savaşla birlikte yükseldiği ve Brent petrolün varil fiyatının 98 dolara yaklaştığı belirtildi.
Bu artışın, özellikle enerji güvenliği endişeleri ve bölgedeki gerilimler nedeniyle hızlandığı ifade edildi.

Uçuş iptalleri zararı büyüttü

Sadece yakıt değil, aynı zamanda hava sahası kısıtlamaları da havacılık sektörünü zorladı. Körfez bölgesindeki riskler nedeniyle birçok uçuşun iptal edildiği veya rotasının değiştirildiği aktarıldı.
Ethiopian Airlines’ın haftalık yaklaşık 137 milyon dolar zarar ettiği ve 100’den fazla uçuşu iptal ettiği belirtildi.
İş insanı Aliko Dangote ise "Afrika’daki havayollarının çoğu bu maliyet artışına dayanamayabilir" uyarısında bulundu.

Yeni stratejiler devreye girdi

Kriz karşısında bazı havayolu şirketlerinin alternatif çözümler geliştirmeye başladığı ifade edildi. Kenya Airways’in, yolcuları Körfez yerine Nairobi üzerinden yönlendirdiği aktarıldı.
Şirket yöneticilerinin, operasyonları sürdürebilmek için yeni rota ve yakıt stratejileri geliştirdiği belirtildi.
Uzmanlar ise sektörün geçmişte olduğu gibi bu krizi de atlatabileceğini ancak toparlanmanın zaman alacağını vurguladı.
DÜNYA
16:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала