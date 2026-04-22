Lübnan ve İsrail yarın ABD'de buluşacak: Avn, 'Sürenin uzatılması istenecek'
Lübnan ve İsrail yarın ABD'de buluşacak: Avn, 'Sürenin uzatılması istenecek'
Lübnan, ABD'de yarın yapılacak olan İsrail görüşmelerinde ateşkesin uzatılması ve İsrail'in ülkenin güneyindeki beldelerde sürdürdüğü yıkımı durdurmasını... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
Lübnan ve İsrail yarın ABD'de buluşacak: Avn, 'Sürenin uzatılması istenecek'

16:06 22.04.2026
© AA / Houssam ShbaroLübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn
Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn
Lübnan, ABD'de yarın yapılacak olan İsrail görüşmelerinde ateşkesin uzatılması ve İsrail'in ülkenin güneyindeki beldelerde sürdürdüğü yıkımı durdurmasını isteyeceklerini söyledi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Joseph Avn, yarın ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek olan İsrail-Lübnan görüşmelerinde ateşkes süresinin uzatılması ve İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmesi konularını gündeme getirecekleri belirtildi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın müzakerelerdeki yaklaşımının "egemenlik ve tüm Lübnanlıların çıkarlarını güvence altına almayan hiçbir taviz, uzlaşma ya da teslimiyeti kabul etmemek" olduğunu belirtti.

Siyasi temaslar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Avn, sürecin koordinasyonu kapsamında Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam başta olmak üzere çeşitli siyasi aktörlerle temas halinde olduklarını belirtti.
Ülkede siyasi çoğunluğun sürecin hassasiyetinin farkında olduğunu dile getiren Avn, iç barışı tehdit edebilecek girişimlere karşı ortak bir duruş sergilendiğini ifade etti. Güvenlik önlemlerinin yanı sıra “ulusal birlik ve bilinç” vurgusu yaptı.

'Hepimiz aynı gemideyiz'

Yerinden edilen sivillerin durumunun yakından takip edildiğini kaydeden Avn, güvenlik koşullarına bağlı olarak vatandaşların evlerine dönüşünün sağlanması ve güneyde kalanların desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Avn, “Hepimiz aynı gemideyiz ve onu güvenli limana ulaştırmak ortak sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

30 yıl sonra temaslar yeniden başlamıştı

Lübnan ile İsrail arasında uzun süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan’da Washington’da yeniden başlatılmıştı. Görüşme, 1993’ten bu yana iki ülke arasında gerçekleştirilen en üst düzey doğrudan temas olarak kayda geçti.
Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail’in Washington büyükelçileri katılmıştı.
