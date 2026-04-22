https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/lubnan-ve-israil-yarin-abdde-bulusacak-avn-surenin-uzatilmasi-istenecek-1105207900.html

Lübnan ve İsrail yarın ABD'de buluşacak: Avn, 'Sürenin uzatılması istenecek'

Lübnan ve İsrail yarın ABD'de buluşacak: Avn, 'Sürenin uzatılması istenecek'

Sputnik Türkiye

Lübnan, ABD'de yarın yapılacak olan İsrail görüşmelerinde ateşkesin uzatılması ve İsrail'in ülkenin güneyindeki beldelerde sürdürdüğü yıkımı durdurmasını... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T16:06+0300

2026-04-22T16:06+0300

2026-04-22T16:06+0300

dünya

ortadoğu

joseph avn

i̇srail

lübnan

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092507789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_776b2868302bf33f77ba99582c0957d9.jpg

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Joseph Avn, yarın ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek olan İsrail-Lübnan görüşmelerinde ateşkes süresinin uzatılması ve İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmesi konularını gündeme getirecekleri belirtildi.Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın müzakerelerdeki yaklaşımının "egemenlik ve tüm Lübnanlıların çıkarlarını güvence altına almayan hiçbir taviz, uzlaşma ya da teslimiyeti kabul etmemek" olduğunu belirtti.Siyasi temaslar devam ediyorCumhurbaşkanı Avn, sürecin koordinasyonu kapsamında Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam başta olmak üzere çeşitli siyasi aktörlerle temas halinde olduklarını belirtti.Ülkede siyasi çoğunluğun sürecin hassasiyetinin farkında olduğunu dile getiren Avn, iç barışı tehdit edebilecek girişimlere karşı ortak bir duruş sergilendiğini ifade etti. Güvenlik önlemlerinin yanı sıra “ulusal birlik ve bilinç” vurgusu yaptı.'Hepimiz aynı gemideyiz'Yerinden edilen sivillerin durumunun yakından takip edildiğini kaydeden Avn, güvenlik koşullarına bağlı olarak vatandaşların evlerine dönüşünün sağlanması ve güneyde kalanların desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.Avn, “Hepimiz aynı gemideyiz ve onu güvenli limana ulaştırmak ortak sorumluluktur” ifadelerini kullandı.30 yıl sonra temaslar yeniden başlamıştıLübnan ile İsrail arasında uzun süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan’da Washington’da yeniden başlatılmıştı. Görüşme, 1993’ten bu yana iki ülke arasında gerçekleştirilen en üst düzey doğrudan temas olarak kayda geçti.Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail’in Washington büyükelçileri katılmıştı.

i̇srail

lübnan

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, joseph avn, i̇srail, lübnan, abd