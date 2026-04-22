Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/findik-ezmesi-ve-kremasi-devi-konkordato-ilan-etti-mahkeme-3-ay-sure-verdi-1105198994.html
Türkiye'de zincir marketlerin raflarında yer alıyordu: Fındık ezmesi ve kreması devi konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Gıda sektörünün tanınan markalarından Nut Master'ın sahibi DKC Grup, konkordato ilan etti. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T11:22+0300
2026-04-22T12:06+0300
ekonomi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105198646_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_54f77eeed68242ca7b1cbf9ae4f1d81a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:22 22.04.2026 (güncellendi: 12:06 22.04.2026)
fındık kreması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
Abone ol
Gıda sektörünün tanınan markalarından Nut Master'ın sahibi DKC Grup, konkordato ilan etti.
Türkiye'de birçok zincir markette fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünleriyle satılan Nut Master markasının sahibi DKC Grup konkordato ilan etti.

3 ay süre verildi

Fatsa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereğince Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda'ya 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi. 14 yıllık şirket olan Dkc Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Bolaman Park Gıda Ürünleri Ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirketlerin sahipleri olan Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ayla sınırlı geçici konkordatoya dahil oldu.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
EKONOMİ
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала