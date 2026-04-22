Türkiye'de zincir marketlerin raflarında yer alıyordu: Fındık ezmesi ve kreması devi konkordato ilan etti

Gıda sektörünün tanınan markalarından Nut Master'ın sahibi DKC Grup, konkordato ilan etti. 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T11:22+0300

2026-04-22T12:06+0300

Türkiye'de birçok zincir markette fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünleriyle satılan Nut Master markasının sahibi DKC Grup konkordato ilan etti. 3 ay süre verildiFatsa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereğince Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda'ya 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi. 14 yıllık şirket olan Dkc Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Bolaman Park Gıda Ürünleri Ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirketlerin sahipleri olan Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ayla sınırlı geçici konkordatoya dahil oldu.

