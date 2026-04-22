Çığır açan keşif: Mars’ta en güçlü yaşam kanıtına işaret eden organik moleküller buldu
NASA’nın Curiosity rover’ı, Mars’ta şimdiye kadarki en güçlü yaşam kanıtına işaret eden organik moleküller buldu. 3,5 milyar yıllık kaya örneğinde 21 farklı... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T14:06+0300
nature communications, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mars, nasa, yılsonu2026, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, uzay
14:06 22.04.2026
NASA’nın Curiosity rover’ı, Mars’ta şimdiye kadarki en güçlü yaşam kanıtına işaret eden organik moleküller buldu. 3,5 milyar yıllık kaya örneğinde 21 farklı karbon bazlı bileşik tespit edilirken, bulgular Kızıl Gezegen’in geçmişte yaşamı destekleyebilecek kimyaya sahip olduğunu ortaya koydu.
Mars’ta yaşam olup olmadığı sorusuna yanıt arayan bilim insanları, önemli bir eşiği geçmiş olabilir. NASA’nın Curiosity keşif aracı, Kızıl Gezegen’de şimdiye kadar tespit edilen en zengin organik molekül çeşitliliğine ulaştı.
Bu bulgu, Mars’ın geçmişte yaşam için gerekli kimyasal koşullara sahip olduğuna dair en güçlü işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

21 farklı organik molekül tespit edildi

Araştırmacılar, 2020 yılında alınan kaya örneğinde toplam 21 farklı karbon içeren molekül belirledi. Bu moleküllerden yedisinin daha önce Mars’ta hiç görülmediği açıklandı.
Organik moleküller, yaşamın temel yapı taşları olarak kabul ediliyor. Ancak bilim insanları, bu bileşiklerin tek başına yaşamın varlığını kesin olarak kanıtlamadığını da vurguluyor.

3,5 milyar yıllık izler

“Mary Anning 3” adı verilen kaya örneği, Mount Sharp eteklerinden toplandı. Bilim insanlarına göre bu bölge milyarlarca yıl önce göller ve akarsularla kaplıydı.
Araştırmayı yürüten ekip, tespit edilen organik maddelerin yaklaşık 3,5 milyar yıl boyunca korunmuş olabileceğini düşünüyor.

DNA ve RNA’nın öncülleri olabilir

Keşfin en dikkat çekici unsurlarından biri, “azot heterosiklleri” olarak bilinen moleküllerin tespiti oldu. Bu yapılar, karbon ve azot atomlarının halka şeklinde dizildiği bileşikler olarak biliniyor.
Bu tür moleküller, canlıların genetik bilgisini taşıyan DNA ve RNA’nın erken yapı taşları arasında yer alabiliyor. Çalışmanın baş yazarı Amy Williams, bu keşfi “son derece derin anlam taşıyan” bir bulgu olarak nitelendirdi.

Meteoritler yaşamın tohumunu taşımış olabilir

Araştırmada ayrıca karbon ve kükürt içeren “benzotiyofen” adlı bir bileşik de tespit edildi.
Bilim insanları, bu tür bileşiklerin meteoritlerde de bulunduğunu ve erken Güneş Sistemi’nde yaşam için gerekli kimyasalların yayılmasına katkı sağlamış olabileceğini düşünüyor.

“Mars bir zamanlar yaşama ev sahipliği yapmış olabilir”

Ashwin Vasavada, keşfi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
“Bu organik moleküller, Mars’ın geçmişte yaşam için uygun bir ortam sunmuş olabileceği ihtimalini daha da güçlendiriyor.”
Araştırma sonuçları Nature Communications’ta yayımlanırken, bilim dünyası Mars’taki potansiyel yaşamın izlerini daha derinlemesine araştırmaya hazırlanıyor.
