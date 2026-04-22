https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/belarus-macaristan-ve-slovakyaya-rus-petrolu-transitinin-yeniden-basladigini-teyit-etti-1105211626.html
Belarus, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolü transitinin yeniden başladığını teyit etti
Belarus, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolü transitinin yeniden başladığını teyit etti
Sputnik Türkiye
Belta haber ajansının bildirdiğine göre, Belarus sanayi kuruluşu "Belneftehim", Rus petrolünün Belarus üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya transit akışının... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T18:05+0300
2026-04-22T18:05+0300
2026-04-22T18:05+0300
Belaruslu şirket Belneftehim, Ukrayna'nın 27 Ocak'ta durdurduğu Rus petrolünün Drujba boru hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya transit geçişinin yeniden başladığını duyurdu. Slovakya, Kiev'in boru hattında hasar olduğu iddiasını reddederek, sevkiyatın durdurulmasını 'siyasi şantaj' olarak nitelendirmişti.Belta'nın haberinde, "Belneftehim, petrol transitinin Belarus üzerinden Macaristan ve Slovakya yönüne bugün itibarıyla başladığı bilgisini teyit etti" ifadelerine yer verildi.Daha önce Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Kiev tarafından durdurulan Rusya'dan Slovakya'ya Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının perşembe sabahı yeniden başlamasının beklendiğini açıklamıştı.Ukrayna, 27 Ocak'ta boru hattında hasar meydana geldiğini gerekçe göstererek Drujba hattı üzerinden Slovakya ve Macaristan'a giden Rus petrolü transitini durdurmuştu. Ancak Slovak yetkililer, boru hattının çalışır durumda olduğunu ve sevkiyatın durdurulmasının Ukrayna tarafının "şantaj" amaçlı siyasi bir kararı olduğunu belirtmişti.
belarus
macaristan
slovakya
ukrayna
belarus, belneftehim, drujba petrol boru hattı, macaristan, slovakya, ukrayna, rus petrolü
belarus, belneftehim, drujba petrol boru hattı, macaristan, slovakya, ukrayna, rus petrolü
Belarus, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolü transitinin yeniden başladığını teyit etti
Belta haber ajansının bildirdiğine göre, Belarus sanayi kuruluşu "Belneftehim", Rus petrolünün Belarus üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya transit akışının yeniden başladığını doğruladı.
Belaruslu şirket Belneftehim, Ukrayna'nın 27 Ocak'ta durdurduğu Rus petrolünün Drujba boru hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya transit geçişinin yeniden başladığını duyurdu. Slovakya, Kiev'in boru hattında hasar olduğu iddiasını reddederek, sevkiyatın durdurulmasını 'siyasi şantaj' olarak nitelendirmişti.
Belta'nın haberinde, "Belneftehim, petrol transitinin Belarus üzerinden Macaristan ve Slovakya yönüne bugün itibarıyla başladığı bilgisini teyit etti" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Kiev tarafından durdurulan Rusya'dan Slovakya'ya Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının perşembe sabahı yeniden başlamasının beklendiğini açıklamıştı.
Ukrayna, 27 Ocak'ta boru hattında hasar meydana geldiğini gerekçe göstererek Drujba hattı üzerinden Slovakya ve Macaristan'a giden Rus petrolü transitini durdurmuştu. Ancak Slovak yetkililer, boru hattının çalışır durumda olduğunu ve sevkiyatın durdurulmasının Ukrayna tarafının "şantaj" amaçlı siyasi bir kararı olduğunu belirtmişti.