Belarus, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolü transitinin yeniden başladığını teyit etti

Belta haber ajansının bildirdiğine göre, Belarus sanayi kuruluşu "Belneftehim", Rus petrolünün Belarus üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya transit akışının... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T18:05+0300

Belaruslu şirket Belneftehim, Ukrayna'nın 27 Ocak'ta durdurduğu Rus petrolünün Drujba boru hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya transit geçişinin yeniden başladığını duyurdu. Slovakya, Kiev'in boru hattında hasar olduğu iddiasını reddederek, sevkiyatın durdurulmasını 'siyasi şantaj' olarak nitelendirmişti.Belta'nın haberinde, "Belneftehim, petrol transitinin Belarus üzerinden Macaristan ve Slovakya yönüne bugün itibarıyla başladığı bilgisini teyit etti" ifadelerine yer verildi.Daha önce Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Kiev tarafından durdurulan Rusya'dan Slovakya'ya Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının perşembe sabahı yeniden başlamasının beklendiğini açıklamıştı.Ukrayna, 27 Ocak'ta boru hattında hasar meydana geldiğini gerekçe göstererek Drujba hattı üzerinden Slovakya ve Macaristan'a giden Rus petrolü transitini durdurmuştu. Ancak Slovak yetkililer, boru hattının çalışır durumda olduğunu ve sevkiyatın durdurulmasının Ukrayna tarafının "şantaj" amaçlı siyasi bir kararı olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/peskov-rusya-drujba-boru-hatti-uzerinden-macaristana-petrol-sevkiyatina-yeniden-baslamaya-hazir-1105175473.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

belarus, belneftehim, drujba petrol boru hattı, macaristan, slovakya, ukrayna, rus petrolü