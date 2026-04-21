Peskov: Rusya, Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol sevkiyatına yeniden başlamaya hazır
Peskov: Rusya, Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol sevkiyatına yeniden başlamaya hazır
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Drujba petrol boru hattı üzerinden transit geçişe yeniden başlamaya hazır olduğunu, sevkiaytların Kiev'in yaptığı şantaj... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T12:55+0300
2026-04-21T12:55+0300
2026-04-21T13:26+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Drujba petrol boru hattı üzerinden transit geçişe yeniden başlamaya hazır olduğunu, Macaristan ve Slovakya'ya petrol tedarikinin yeniden başlamasının, Kiev'in boru hattını açmasına ve şantajdan vazgeçmesine bağlı olduğunun altını çizdi.'Rusya, yeni BM Genel Sekreteri seçimi çerçevesinde yapılacak istişarelere katılacak'Moskova'nın yeni BM Genel Sekreteri seçimi konusundaki tutumunun tutarlı olduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya'nın seçim kapsamında yapılacak istişarelerde yer alacağı bilgisini verdi.Moskova'nın birçok potansiyel adayı tanıdığını dile getiren Peskov, Kremlin'in söz konusu göreve aday olacak IAEA Direktörü Rafael Grossi'nin çok iyi bir itibara sahip olduğunu bildiğini belirtti.‘Avrupa'nın silahlanma eğilimleri kıtada istikrarı sağlamıyor’Peskov, Avrupa'nın daha fazla silahlanma ve nükleerleşme eğilimlerinin kıtadaki istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmadığını ifade etti.Fransa ve Polonya tarafından düzenlenebilecek olası nükleer tatbikat haberlerini yorumlayan Peskov, söz konusu haberlerin Avrupa’daki silahlanma eğilimini teyit ettiğini vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/peskov-zenginlestirilmis-uranyumun-irandan-rusyaya-tasinmasi-iyi-bir-cozum-olurdu-1105042063.html
rusya
macaristan
kiev
slovakya
fransa
polonya
rusya, kremlin, dmitriy peskov, macaristan, kiev, slovakya, drujba petrol boru hattı, bm genel sekreteri, seçim, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rafael grossi, rafael mariano grossi, fransa, polonya, nükleer tatbikat
rusya, kremlin, dmitriy peskov, macaristan, kiev, slovakya, drujba petrol boru hattı, bm genel sekreteri, seçim, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rafael grossi, rafael mariano grossi, fransa, polonya, nükleer tatbikat
Peskov: Rusya, Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol sevkiyatına yeniden başlamaya hazır
12:55 21.04.2026 (güncellendi: 13:26 21.04.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Drujba petrol boru hattı üzerinden transit geçişe yeniden başlamaya hazır olduğunu, sevkiaytların Kiev'in yaptığı şantaj nedeniyle durdurulduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Drujba petrol boru hattı üzerinden transit geçişe yeniden başlamaya hazır olduğunu, Macaristan ve Slovakya'ya petrol tedarikinin yeniden başlamasının, Kiev'in boru hattını açmasına ve şantajdan vazgeçmesine bağlı olduğunun altını çizdi.
'Rusya, yeni BM Genel Sekreteri seçimi çerçevesinde yapılacak istişarelere katılacak'
Moskova'nın yeni BM Genel Sekreteri seçimi konusundaki tutumunun tutarlı olduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya'nın seçim kapsamında yapılacak istişarelerde yer alacağı bilgisini verdi.
Moskova'nın birçok potansiyel adayı tanıdığını dile getiren Peskov, Kremlin'in söz konusu göreve aday olacak IAEA Direktörü Rafael Grossi'nin çok iyi bir itibara sahip olduğunu bildiğini belirtti.
Tutumumuzda herhangi bir değişiklik olmadı, her zaman tutarlı olduk. Birçok potansiyel adayı tanıyoruz ve Sayın Grossi'yi de iyi taraflarıyla çok iyi tanıyoruz.
‘Avrupa'nın silahlanma eğilimleri kıtada istikrarı sağlamıyor’
Peskov, Avrupa'nın daha fazla silahlanma ve nükleerleşme eğilimlerinin kıtadaki istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmadığını ifade etti.
Fransa ve Polonya tarafından düzenlenebilecek olası nükleer tatbikat haberlerini yorumlayan Peskov, söz konusu haberlerin Avrupa’daki silahlanma eğilimini teyit ettiğini vurguladı:
Hangi silahlardan ve hangi ülkelerden bahsedildiğine dair detayları netleştirmemiz gerekiyor. Ancak elbette bu, Avrupa'nın nükleer silahlar açısından daha fazla silahlanma ve nükleerleşme arzusunu bir kez daha ortaya koyuyor.