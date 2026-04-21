Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Peskov: Rusya, Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol sevkiyatına yeniden başlamaya hazır
Peskov: Rusya, Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol sevkiyatına yeniden başlamaya hazır
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Drujba petrol boru hattı üzerinden transit geçişe yeniden başlamaya hazır olduğunu, sevkiaytların Kiev'in yaptığı şantaj... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T12:55+0300
2026-04-21T13:26+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
macaristan
kiev
slovakya
drujba petrol boru hattı
bm genel sekreteri
seçim
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Drujba petrol boru hattı üzerinden transit geçişe yeniden başlamaya hazır olduğunu, Macaristan ve Slovakya'ya petrol tedarikinin yeniden başlamasının, Kiev'in boru hattını açmasına ve şantajdan vazgeçmesine bağlı olduğunun altını çizdi.
rusya
macaristan
kiev
slovakya
fransa
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_97:0:1082:739_1920x0_80_0_0_64e90ad13ab6f3de9bf34a2aeca4d01a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, macaristan, kiev, slovakya, drujba petrol boru hattı, bm genel sekreteri, seçim, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rafael grossi, rafael mariano grossi, fransa, polonya, nükleer tatbikat
rusya, kremlin, dmitriy peskov, macaristan, kiev, slovakya, drujba petrol boru hattı, bm genel sekreteri, seçim, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rafael grossi, rafael mariano grossi, fransa, polonya, nükleer tatbikat

Peskov: Rusya, Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol sevkiyatına yeniden başlamaya hazır

12:55 21.04.2026 (güncellendi: 13:26 21.04.2026)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
© Sputnik
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Drujba petrol boru hattı üzerinden transit geçişe yeniden başlamaya hazır olduğunu, sevkiaytların Kiev'in yaptığı şantaj nedeniyle durdurulduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Drujba petrol boru hattı üzerinden transit geçişe yeniden başlamaya hazır olduğunu, Macaristan ve Slovakya'ya petrol tedarikinin yeniden başlamasının, Kiev'in boru hattını açmasına ve şantajdan vazgeçmesine bağlı olduğunun altını çizdi.

'Rusya, yeni BM Genel Sekreteri seçimi çerçevesinde yapılacak istişarelere katılacak'

Moskova'nın yeni BM Genel Sekreteri seçimi konusundaki tutumunun tutarlı olduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya'nın seçim kapsamında yapılacak istişarelerde yer alacağı bilgisini verdi.
Moskova'nın birçok potansiyel adayı tanıdığını dile getiren Peskov, Kremlin'in söz konusu göreve aday olacak IAEA Direktörü Rafael Grossi'nin çok iyi bir itibara sahip olduğunu bildiğini belirtti.

Tutumumuzda herhangi bir değişiklik olmadı, her zaman tutarlı olduk. Birçok potansiyel adayı tanıyoruz ve Sayın Grossi'yi de iyi taraflarıyla çok iyi tanıyoruz.

‘Avrupa'nın silahlanma eğilimleri kıtada istikrarı sağlamıyor’

Peskov, Avrupa'nın daha fazla silahlanma ve nükleerleşme eğilimlerinin kıtadaki istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmadığını ifade etti.
Fransa ve Polonya tarafından düzenlenebilecek olası nükleer tatbikat haberlerini yorumlayan Peskov, söz konusu haberlerin Avrupa’daki silahlanma eğilimini teyit ettiğini vurguladı:

Hangi silahlardan ve hangi ülkelerden bahsedildiğine dair detayları netleştirmemiz gerekiyor. Ancak elbette bu, Avrupa'nın nükleer silahlar açısından daha fazla silahlanma ve nükleerleşme arzusunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
DÜNYA
Peskov: Zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan Rusya’ya taşınması iyi bir çözüm olurdu
15 Nisan, 19:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала