Peskov: Rusya, Drujba boru hattı üzerinden Macaristan'a petrol sevkiyatına yeniden başlamaya hazır

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Drujba petrol boru hattı üzerinden transit geçişe yeniden başlamaya hazır olduğunu, sevkiaytların Kiev'in yaptığı şantaj... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T12:55+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Drujba petrol boru hattı üzerinden transit geçişe yeniden başlamaya hazır olduğunu, Macaristan ve Slovakya'ya petrol tedarikinin yeniden başlamasının, Kiev'in boru hattını açmasına ve şantajdan vazgeçmesine bağlı olduğunun altını çizdi.'Rusya, yeni BM Genel Sekreteri seçimi çerçevesinde yapılacak istişarelere katılacak'Moskova'nın yeni BM Genel Sekreteri seçimi konusundaki tutumunun tutarlı olduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya'nın seçim kapsamında yapılacak istişarelerde yer alacağı bilgisini verdi.Moskova'nın birçok potansiyel adayı tanıdığını dile getiren Peskov, Kremlin'in söz konusu göreve aday olacak IAEA Direktörü Rafael Grossi'nin çok iyi bir itibara sahip olduğunu bildiğini belirtti.‘Avrupa'nın silahlanma eğilimleri kıtada istikrarı sağlamıyor’Peskov, Avrupa'nın daha fazla silahlanma ve nükleerleşme eğilimlerinin kıtadaki istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmadığını ifade etti.Fransa ve Polonya tarafından düzenlenebilecek olası nükleer tatbikat haberlerini yorumlayan Peskov, söz konusu haberlerin Avrupa’daki silahlanma eğilimini teyit ettiğini vurguladı:

