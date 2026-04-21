Rusya’da Ukraynalı dolandırıcılara yardım eden suç grupların faaliyetine son verildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yaroslavl Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve Ukraynalı telefon dolandırıcılarına yardımcı olan üç suç grubu mensuplarının...
2026-04-21T09:44+0300
09:34 21.04.2026 (güncellendi: 09:44 21.04.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yaroslavl Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Ukraynalı telefon dolandırıcılarına yardımcı olan üç suç grubu mensuplarının yakalandığını belirtti.
FSB’den yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Yaroslavl Bölgesi’nde, Ukraynalı telefon dolandırıcılara Ruslardan para gasp etmeye yardım eden üç suç grubu çökertildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde, Yaroslavl Bölgesi’nde Ukraynalı çağrı merkezlerine Ruslardan dolandırıcılık ve gasp yoluyla para sızdırmada yardımcı olan ve bu parayı daha sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanan üç bölgesel suç grubunun faaliyetine son verdi” ifadesine yer verildi.
Operasyon sırasında, şüphelilerin, Rus vatandaşını telefon aracılığıyla dolandırarak para çalmak amacıyla GSM ağ geçitleri (SIM kutuları) organize ettikleri tespit edildi.
Sanıkların evlerinde yapılan aramalarda, yasadışı dolaşımda bulunan dört SIM kutusu, 2 binden fazla SIM kartı ve yasadışı faaliyetlerde kullanılan diğer cihazlara el konuldu.
Olayla ilgili üç ayrı dava açıldı. Faillerin 6 yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.