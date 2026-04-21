https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/gerasimov-lugansk-halk-cumhuriyeti-kurtarildi-taarruz-tum-istikametlerde-devam-ediyor-1105167895.html
Gerasimov: Lugansk Halk Cumhuriyeti kurtarıldı, taarruz tüm istikametlerde devam ediyor
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamen düşman güçlerden kurtarıldığını duyuran Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordu birliklerinin tüm istikametlerde... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T08:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
valeriy gerasimov
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101643818_0:0:1604:903_1920x0_80_0_0_7f1da026e824c7afd6116b3dd4e2c28a.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101643818_0:0:1338:1003_1920x0_80_0_0_1147673fd4ac596f6591ad07a30cf599.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
08:23 21.04.2026 (güncellendi: 08:29 21.04.2026)
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamen düşman güçlerden kurtarıldığını duyuran Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordu birliklerinin tüm istikametlerde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birimleri denetledi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu Kontrol Merkezi'nde konuşan Gerasimov, "Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni kurtarma operasyonu tamamlandı" ifadesini kullandı.
Genelkurmay Başkanı, Rus ordu birimlerinin tüm istikametlerde taarruza devam ettiğini kaydetti.
Gerasimov’un yaptığı açıklamadan öne çıkanlar:
Rus birlikleri, Mart-Nisan döneminde, 34 yerleşim birimini ve yaklaşık 700 kilometrekarelik bir alanı özgürleştirdi.
Rus askeri birlikleri, Slovyansk ve Kramatorsk'a doğru aktif olarak ilerliyor, bu şehirlerin sınırlarına sırasıyla 12 ve 7 kilometre mesafede bulunuyorlar.
Rus ordusunun ilerleyişini durdurmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Şubat-Mart aylarındaki başarısız saldırılarında 3 bin askerini ve 160'tan fazla teçhizatını kaybetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığı, Şubat-Mart dönemindeki başarısızlığı gizlemeye çalışarak, 480 kilometrekarelik bir alanı geri aldıklarını iddia eden bir bilgi kampanyası yürütüyor.