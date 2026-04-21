Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Gerasimov: Lugansk Halk Cumhuriyeti kurtarıldı, taarruz tüm istikametlerde devam ediyor
Gerasimov: Lugansk Halk Cumhuriyeti kurtarıldı, taarruz tüm istikametlerde devam ediyor
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamen düşman güçlerden kurtarıldığını duyuran Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordu birliklerinin tüm istikametlerde... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T08:23+0300
2026-04-21T08:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
valeriy gerasimov
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 'Yug' (Güney) Askeri Grubu'na bağlı birimleri denetledi.'Yug' (Güney) Askeri Grubu Kontrol Merkezi'nde konuşan Gerasimov, "Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni kurtarma operasyonu tamamlandı" ifadesini kullandı.Genelkurmay Başkanı, Rus ordu birimlerinin tüm istikametlerde taarruza devam ettiğini kaydetti.
rusya
ukrayna
true
true
true
rusya, rusya savunma bakanlığı, valeriy gerasimov, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, valeriy gerasimov, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna

Gerasimov: Lugansk Halk Cumhuriyeti kurtarıldı, taarruz tüm istikametlerde devam ediyor

08:23 21.04.2026 (güncellendi: 08:29 21.04.2026)
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamen düşman güçlerden kurtarıldığını duyuran Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordu birliklerinin tüm istikametlerde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birimleri denetledi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu Kontrol Merkezi'nde konuşan Gerasimov, "Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni kurtarma operasyonu tamamlandı" ifadesini kullandı.
Genelkurmay Başkanı, Rus ordu birimlerinin tüm istikametlerde taarruza devam ettiğini kaydetti.
Gerasimov’un yaptığı açıklamadan öne çıkanlar:
Rus birlikleri, Mart-Nisan döneminde, 34 yerleşim birimini ve yaklaşık 700 kilometrekarelik bir alanı özgürleştirdi.
Rus askeri birlikleri, Slovyansk ve Kramatorsk'a doğru aktif olarak ilerliyor, bu şehirlerin sınırlarına sırasıyla 12 ve 7 kilometre mesafede bulunuyorlar.
Rus ordusunun ilerleyişini durdurmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Şubat-Mart aylarındaki başarısız saldırılarında 3 bin askerini ve 160'tan fazla teçhizatını kaybetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığı, Şubat-Mart dönemindeki başarısızlığı gizlemeye çalışarak, 480 kilometrekarelik bir alanı geri aldıklarını iddia eden bir bilgi kampanyası yürütüyor.
0
loader
Заголовок открываемого материала