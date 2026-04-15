Peskov: Zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan Rusya’ya taşınması iyi bir çözüm olurdu
19:16 15.04.2026 (güncellendi: 19:51 15.04.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Peskov
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İran’da bulunan zenginleştirilmiş uranyumu kendi topraklarına taşıma girişiminin iyi bir çözüm olabileceğini, ancak bu teklifin ABD tarafından reddedildiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan merkezli India Today televizyonuna verdiği demeçte, Rusya’nın İran’daki zenginleştirilmiş uranyumu kendi topraklarına taşıma teklifinin ABD tarafından reddedildiğini belirterek, bu girişimin halen gündemde olmasa da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öneriye dönmeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu kendi topraklarında kabul etmeye hazırdı. Bu iyi bir çözüm olabilirdi, ancak ne yazık ki Amerikan tarafı bu öneriyi reddetti.
Peskov, söz konusu inisiyatifin şu anda masada olmadığını ancak Moskova’nın buna yeniden dönmeye açık olduğunu ifade etti:
Şu anda İran’dan Rusya’ya zenginleştirilmiş uranyumun taşınmasına ilişkin teklif görüşülmüyor, ancak Başkan Putin bu inisiyatife geri dönmeye hazır.
Kremlin Sözcüsü, İran’ın nükleer programına ilişkin iddialara da değinerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) hiçbir zaman Tahran’ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığına dair teyit sunmadığını vurguladı.
UAEA, İran’ın nükleer silah yaratma yönündeki herhangi bir girişimini hiçbir zaman doğrulamadı. Bunu gözardı etmemek son derece önemli.
Bölgesel gelişmeler bağlamında Rusya-İran ilişkilerine de değinen Peskov, Moskova ile Tahran arasında temasların sürdüğünü belirterek, “İran ile temas halindeyiz. Karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizi sürdürmeyi bekliyoruz ve bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız” dedi.
Rusya’nın enerji alanındaki rolüne de işaret eden Peskov, ülkesinin iş birliği yürüttüğü tüm devletler için güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini kaydetti.
Rusya, birlikte çalışmayı sürdürdüğümüz tüm ülkeler için son derece güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ediyor.
Peskov ayrıca, İran’a yönelik saldırıları kınadıklarını ve bölgedeki gerilimin tırmanmaması gerektiğini belirterek, “İran’a karşı gerçekleştirilen saldırganlığı kınıyoruz. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz” dedi.
Peskov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
İran’ın nükleer programıyla ilgili çok sayıda iddia dile getiriliyor, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın nükleer silah geliştirmeye yönelik herhangi bir girişimini bugüne kadar hiçbir zaman teyit etmedi.
Biz İran’la ilgili tabloya, doğrulanmış gerçekler üzerinden bakılması gerektiğini söylüyoruz. Spekülasyonlara değil, UAEA’nın resmi raporlarına dayanmak gerekir.
Bölgesel gelişmeler bağlamında, Rusya ile İran arasındaki temaslar sürüyor. İran ile temas halindeyiz. Karşılıklı çıkara dayalı iş birliğimizi sürdürmeyi bekliyoruz ve bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız.
Rusya, iş birliği yürüttüğümüz tüm devletler için son derece güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ediyor. Yükümlülüklerimize her zaman olduğu gibi bugün de sadığız.
Enerji alanında uzun yıllara dayanan bir itibarımız söz konusu. Ortaklarımız çok iyi biliyor ki Rusya, anlaşmalarına uyan, öngörülebilir ve güvenilir bir tedarikçidir.
İran’a karşı gerçekleştirilen saldırganlığı kınıyoruz. Bu tür adımlar gerilimi düşürmüyor, tam tersine tırmandırıyor. Tüm tarafları itidale, soğukkanlılığa ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz.
Rusya ve Çin, İran meselesinin savaş yönünde çözülmesi halinde son derece olumsuz, potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olacağı konusunda en başından beri uyaran iki ülkeydi. Bu uyarılarımızın ne kadar haklı olduğu da bugün çok daha net görülüyor.
Rusya, İran çevresindeki çatışmanın bir tarafı değildir. Bu bizim savaşımız değil. Biz çözümden, diplomasiden, müzakereden yana olan bir ülkeyiz.
Rusya Federasyonu olarak, gelecekte Hindistan’la enerji alanındaki iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Hindistan bizim için son derece önemli, stratejik bir ortak.