Peskov: Zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan Rusya’ya taşınması iyi bir çözüm olurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İran’da bulunan zenginleştirilmiş uranyumu kendi topraklarına taşıma girişiminin iyi bir çözüm olabileceğini, ancak... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T19:51+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan merkezli India Today televizyonuna verdiği demeçte, Rusya’nın İran’daki zenginleştirilmiş uranyumu kendi topraklarına taşıma teklifinin ABD tarafından reddedildiğini belirterek, bu girişimin halen gündemde olmasa da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öneriye dönmeye hazır olduğunu söyledi.Peskov, söz konusu inisiyatifin şu anda masada olmadığını ancak Moskova’nın buna yeniden dönmeye açık olduğunu ifade etti:Kremlin Sözcüsü, İran’ın nükleer programına ilişkin iddialara da değinerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) hiçbir zaman Tahran’ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığına dair teyit sunmadığını vurguladı.Bölgesel gelişmeler bağlamında Rusya-İran ilişkilerine de değinen Peskov, Moskova ile Tahran arasında temasların sürdüğünü belirterek, “İran ile temas halindeyiz. Karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizi sürdürmeyi bekliyoruz ve bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız” dedi.Rusya’nın enerji alanındaki rolüne de işaret eden Peskov, ülkesinin iş birliği yürüttüğü tüm devletler için güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini kaydetti.Peskov ayrıca, İran’a yönelik saldırıları kınadıklarını ve bölgedeki gerilimin tırmanmaması gerektiğini belirterek, “İran’a karşı gerçekleştirilen saldırganlığı kınıyoruz. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz” dedi.Peskov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

