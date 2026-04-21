İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Böcek ailesi davasında ara karar: 1 sanık tahliye oldu
Böcek ailesi davasında ara karar: 1 sanık tahliye oldu
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih’te aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayına ilişkin davada resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T18:42+0300
2026-04-21T18:43+0300
fatih
otel
otel odası
böcek
böcek ilacı
beter böcek
böcek davası
böcek ailesi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bocek-ailesi-sorusturmasi-iki-kisi-tutuklandi-1101196024.html
18:42 21.04.2026 (güncellendi: 18:43 21.04.2026)
© AA İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih’te aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayına ilişkin davada resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın tahliyesine karar verdi.
Fatih’te anne, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği zehirlenme olayına ilişkin davada ilk duruşma görüldü.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu yargılanan resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud In Chıshtı savunmasında, "Otelde kusma kokusu vardı. Gece acıktım, yemek için dışarı çıkmak istedim. Yedek anahtarın masanın üzerinde olduğunu nota yazdım. Cama yapıştırdım. İçerdekiler görsün diye. Lobide kusma kokusu olduğu için yan binada yemek yedim. Geri geldiğimde ambulansı görünce kapıyı açtım" beyanında bulundu.
Duruşmada savunma yapan otel sahibi Hakan Oğlak, olayda kusuru olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu. İlaçlama firması sahibi Zeki Kışı ise işi yapan personelin sorumlu olduğunu savundu.
Mahkeme, resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın tahliyesine karar verirken, diğer tutuklu sanıklar Hakan Oğlak, Serkan Kışı, Zeki Kışı ve Doğan Cağferoğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Dosya, mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderilirken duruşma 26 Haziran’a ertelendi.
Böcek ailesi soruşturması: İki kişi tutuklandı
21 Kasım 2025, 21:12
