Böcek ailesi davasında ara karar: 1 sanık tahliye oldu

Böcek ailesi davasında ara karar: 1 sanık tahliye oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih'te aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayına ilişkin davada resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T18:42+0300

2026-04-21T18:42+0300

2026-04-21T18:43+0300

Fatih’te anne, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği zehirlenme olayına ilişkin davada ilk duruşma görüldü.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu yargılanan resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud In Chıshtı savunmasında, "Otelde kusma kokusu vardı. Gece acıktım, yemek için dışarı çıkmak istedim. Yedek anahtarın masanın üzerinde olduğunu nota yazdım. Cama yapıştırdım. İçerdekiler görsün diye. Lobide kusma kokusu olduğu için yan binada yemek yedim. Geri geldiğimde ambulansı görünce kapıyı açtım" beyanında bulundu.Duruşmada savunma yapan otel sahibi Hakan Oğlak, olayda kusuru olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu. İlaçlama firması sahibi Zeki Kışı ise işi yapan personelin sorumlu olduğunu savundu.Mahkeme, resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın tahliyesine karar verirken, diğer tutuklu sanıklar Hakan Oğlak, Serkan Kışı, Zeki Kışı ve Doğan Cağferoğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.Dosya, mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderilirken duruşma 26 Haziran’a ertelendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih, türkiye, otel, otel odası, böcek, böcek ilacı, beter böcek, böcek davası, böcek ailesi