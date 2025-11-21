Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Ukrayna’ya yönelik ABD planı detaylı şekilde ele alınmadı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bocek-ailesi-sorusturmasi-iki-kisi-tutuklandi-1101196024.html
Böcek ailesi soruşturması: İki kişi tutuklandı
Böcek ailesi soruşturması: İki kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Fatih’te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında otel sahibi ve çalışanı tutuklandı 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T21:12+0300
2025-11-21T21:12+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101036243_0:147:928:669_1920x0_80_0_0_ed03060ad772455bf1247d8753bbc454.png
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101036243_36:0:928:669_1920x0_80_0_0_2caf78e0f60b58f94f28ba20f6dcd2b1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, toplu zehirlenme
türkiye, toplu zehirlenme

Böcek ailesi soruşturması: İki kişi tutuklandı

21:12 21.11.2025
Fatih otel
Fatih otel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fatih’te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında otel sahibi ve çalışanı tutuklandı
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала