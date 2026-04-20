Oyuncu Rıza Kocaoğlu 16 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

Oyuncu Rıza Kocaoğlu 16 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu su orucu yöntemiyle fazla kilolarından kurtulduğunu açıkladı.

2026-04-20T13:02+0300

2026-04-20T13:02+0300

2026-04-20T13:02+0300

Organize İşler, Kuzey Güney, Karadayı gibi birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, verdiği 16 kilo ile gündem oldu. Kocaoğlu, su orucu yaptığını anlatırken yaptığı sporlar hakkında da bilgi verdi. 7 gün boyunca sadece su içtiğini anlattıRıza Kocaoğlu katıldığı bir programda nasıl zayıfladığını anlattı. 47 yaşındaki oyuncu, su orucu yaptığını anlatırken, "Su orucu doktor kontrolünde yapılması gereken bir şey. 7 gün boyunca sadece su içiyorum. Önce bir sebze sulu detoks yapan merkezler var ya oralara gittim. Orada işi öğrendim biraz. Ne olduğunu, ne bittiğini." ifadelerini kullandı. Su orucu nedir?Genellikle 24 ila 72 saat süreyle su dışında hiçbir katı ve sıvı gıdanın tüketilmediği diyet olarak tanınıyor. Amaç, sindirim sistemini dinlendirmek ve hücre yenilenmesini sağlamak. Uzmanlar ise bu orucun yağ kaybı ve hücresel onarım için yapılsa da ciddi sağlık riskleri taşıdığının altını çiziyor. Özellikle kilo kaybının genelde yağdan değil su ve kastan oluştuğu vurgulanıyor. Hamileler, emzirenler, diyabet hastaları, yeme bozukluğu geçmişi olanlar, böbrek rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların ise su orucu yapmamaları gerekiyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

