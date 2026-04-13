https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/unlu-oyuncu-esin-gundogdu-71-kilo-verdi-zorbalara-isyan-etti-ben-kimseyi-kandirmadim--1104974204.html

Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu 71 kilo verdi, zorbalara isyan etti: Ben kimseyi kandırmadım

Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu 72 kilo verdikten sonra eski fotoğraflarına kötü yorum yapanlara isyan etti. Oyuncu, nasıl zayıfladığı anlattı. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T13:17+0300

2026-04-13T13:17+0300

2026-04-13T13:17+0300

yaşam

diyet

zayıflama

oyuncu

avrupa yakası

esin gündoğdu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104973359_0:66:1197:739_1920x0_80_0_0_d34bd8f3372824d0a59b197bf915bd80.jpg

Avrupa Yakası, Aşk Yeniden gibi birçok dizi ve filmde rol alan Esin Gündoğdu verdiği 72 kilo ile gündeme geldi. Oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara kötü yorum yapanlara ise isyan etti. 10 yıldır zayıflama sürecinin devam ettiğini söyleyen oyuncu Gündoğdu, nasıl zayıfladığını da anlattı. Ben kimseyi kandırmadımEsin Gündoğdu nasıl zayıfladığını anlatırken diyet sürecini de şöyle dile getirdi: "Ben 10 yıl önce diyet yapmaya başladım. Aşk Yeniden dizisindeydim o zaman diziye bakarsanız yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Sonra Yeni Gelin'e başladım orada da göreceksiniz süreci. Ben gözünüzün önünde yavaş yavaş zayıfladım; sağlıklı beslenerek diyet yaparak. Ben kimseyi kandırmadım, aradan yıllar geçti ben bir kayıp yaşadım bu süreçte tekrar yemek yemeye başladım ve hızlı şekilde yeniden kilo aldım bundan 5 yıl önce. Ve ameliyat olmaya karar verdim. RNG gastrik bypass oldum, bunu da saklamadım."Ne yaşadıysam onu paylaştımOyuncu ayrıca kendisine yapılan kötü yorumlara da sizem ederek, "Şimdi bu yeni gibi haberler olunca bana hakaret edenler filan oluyor yorumlarda. Ben ne yaşadıysam onu paylaştım" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

