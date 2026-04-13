Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu 71 kilo verdi, zorbalara isyan etti: Ben kimseyi kandırmadım
Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu 72 kilo verdikten sonra eski fotoğraflarına kötü yorum yapanlara isyan etti. Oyuncu, nasıl zayıfladığı anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/fenomen-danla-bilic-neden-zayifladigini-anlatti-zayiflama-ignesi-mi-kullandi-1104610661.html
13:17 13.04.2026
Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu 72 kilo verdikten sonra eski fotoğraflarına kötü yorum yapanlara isyan etti. Oyuncu, nasıl zayıfladığı anlattı.
Avrupa Yakası, Aşk Yeniden gibi birçok dizi ve filmde rol alan Esin Gündoğdu verdiği 72 kilo ile gündeme geldi. Oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara kötü yorum yapanlara ise isyan etti. 10 yıldır zayıflama sürecinin devam ettiğini söyleyen oyuncu Gündoğdu, nasıl zayıfladığını da anlattı.
Ben kimseyi kandırmadım

Esin Gündoğdu nasıl zayıfladığını anlatırken diyet sürecini de şöyle dile getirdi:
"Ben 10 yıl önce diyet yapmaya başladım. Aşk Yeniden dizisindeydim o zaman diziye bakarsanız yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Sonra Yeni Gelin'e başladım orada da göreceksiniz süreci. Ben gözünüzün önünde yavaş yavaş zayıfladım; sağlıklı beslenerek diyet yaparak. Ben kimseyi kandırmadım, aradan yıllar geçti ben bir kayıp yaşadım bu süreçte tekrar yemek yemeye başladım ve hızlı şekilde yeniden kilo aldım bundan 5 yıl önce. Ve ameliyat olmaya karar verdim. RNG gastrik bypass oldum, bunu da saklamadım."
Ne yaşadıysam onu paylaştım

Oyuncu ayrıca kendisine yapılan kötü yorumlara da sizem ederek, "Şimdi bu yeni gibi haberler olunca bana hakaret edenler filan oluyor yorumlarda. Ben ne yaşadıysam onu paylaştım" dedi.
Danla Bilic sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
Fenomen Danla Bilic neden zayıfladığını anlattı: Zayıflama iğnesi mi kullandı?
30 Mart, 11:37
