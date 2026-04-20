Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Lavrov: Batı'da Ukrayna'nın da yer alacağı yeni bir blok kurulması konuşuluyor
Sputnik Türkiye
KGAÖ'deki mevkidaşlarıyla bir araya gelen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Ortadoğu'da yaşanan süreçlerin NATO'da krize yol açtığına ve bunun sonucunda Ukrayna'nın da yer alacağı yeni bir bloğun gündeme geldiğini söyledi. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
ukrayna
avrasya
batı
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
nato
ab
rusya
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105021451_0:60:3077:1791_1920x0_80_0_0_9647bd4580fa45dda1a5a56f58a19966.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'daki çatışmalar sırasında çıkmaza giren NATO'nun kriz içinde olduğu koşullarda, Ukrayna'nın da yer aldığı yeni bir blok kurulması yönündeki seslerin yükseldiğini belirtti.Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Meclisi Konseyi'nde konuşan Lavrov'un öne çıkan açıklamaları şu şekilde:🔴NATO krizinin yaşandığı Batı'da Ukrayna'nın katılımıyla yeni bir blok kurulmasına yönelik sesler duyulmaya başladı🔴AB, İngiltere, Norveç ve Ukrayna'nın katılımıyla yeni bir blok inşa edilmesi çağrıları giderek daha yüksek çıkıyor🔴Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde (KGAÖ) NATO ve AB'nin aksine baskıcı bir disiplin yok, tüm kararlar konsensüsle alınıyor🔴Basra Körfezi'ndeki kriz KGAÖ bölgesini teğet geçmeyecek🔴Ortadoğu'daki kaosu destekleyenler, İslam dünyasında bir bölünme yaşanmasını arzuluyor🔴Filistin devletinin kurulma şansı her geçen gün daha da azalıyor🔴Savaşlar yoluyla dünyada hakimiyet kurmak isteyenler, Avrasya'da yeni tehditler yaratıyor🔴Avrasya'daki tehditler önemli ölçüde artıyor, bu durum KGAÖ'nün ek çaba sarf etmesini zorunlu kılıyor🔴Avrupa orduları, bir kez daha Nazizm bayrağı altında birleştirilmek isteniyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/iranli-yetkili-hurmuz-bogazinin-guvenligi-bedelsiz-degildir-1105146972.html
ukrayna
avrasya
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105021451_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_852323cb622de70655cdaad08076900e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:12 20.04.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinLavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31
Lavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
KGAÖ'deki mevkidaşlarıyla bir araya gelen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Ortadoğu'da yaşanan süreçlerin NATO'da krize yol açtığına ve bunun sonucunda Ukrayna'nın da üye olduğu yeni bir bloğun gündeme geldiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'daki çatışmalar sırasında çıkmaza giren NATO'nun kriz içinde olduğu koşullarda, Ukrayna'nın da yer aldığı yeni bir blok kurulması yönündeki seslerin yükseldiğini belirtti.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Meclisi Konseyi'nde konuşan Lavrov'un öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

🔴NATO krizinin yaşandığı Batı'da Ukrayna'nın katılımıyla yeni bir blok kurulmasına yönelik sesler duyulmaya başladı

🔴AB, İngiltere, Norveç ve Ukrayna’nın katılımıyla yeni bir blok inşa edilmesi çağrıları giderek daha yüksek çıkıyor

🔴Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde (KGAÖ) NATO ve AB'nin aksine baskıcı bir disiplin yok, tüm kararlar konsensüsle alınıyor

🔴Basra Körfezi'ndeki kriz KGAÖ bölgesini teğet geçmeyecek

🔴Ortadoğu’daki kaosu destekleyenler, İslam dünyasında bir bölünme yaşanmasını arzuluyor

🔴Filistin devletinin kurulma şansı her geçen gün daha da azalıyor

🔴Savaşlar yoluyla dünyada hakimiyet kurmak isteyenler, Avrasya’da yeni tehditler yaratıyor

🔴Avrasya’daki tehditler önemli ölçüde artıyor, bu durum KGAÖ'nün ek çaba sarf etmesini zorunlu kılıyor

🔴Avrupa orduları, bir kez daha Nazizm bayrağı altında birleştirilmek isteniyor
İran, Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
DÜNYA
İranlı yetkili: Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir
11:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала