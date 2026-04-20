Lavrov: Batı'da Ukrayna'nın da yer alacağı yeni bir blok kurulması konuşuluyor
Lavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31
KGAÖ'deki mevkidaşlarıyla bir araya gelen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Ortadoğu'da yaşanan süreçlerin NATO'da krize yol açtığına ve bunun sonucunda Ukrayna'nın da üye olduğu yeni bir bloğun gündeme geldiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'daki çatışmalar sırasında çıkmaza giren NATO'nun kriz içinde olduğu koşullarda, Ukrayna'nın da yer aldığı yeni bir blok kurulması yönündeki seslerin yükseldiğini belirtti.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Meclisi Konseyi'nde konuşan Lavrov'un öne çıkan açıklamaları şu şekilde:
🔴NATO krizinin yaşandığı Batı'da Ukrayna'nın katılımıyla yeni bir blok kurulmasına yönelik sesler duyulmaya başladı
🔴AB, İngiltere, Norveç ve Ukrayna’nın katılımıyla yeni bir blok inşa edilmesi çağrıları giderek daha yüksek çıkıyor
🔴Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde (KGAÖ) NATO ve AB'nin aksine baskıcı bir disiplin yok, tüm kararlar konsensüsle alınıyor
🔴Basra Körfezi'ndeki kriz KGAÖ bölgesini teğet geçmeyecek
🔴Ortadoğu’daki kaosu destekleyenler, İslam dünyasında bir bölünme yaşanmasını arzuluyor
🔴Filistin devletinin kurulma şansı her geçen gün daha da azalıyor
🔴Savaşlar yoluyla dünyada hakimiyet kurmak isteyenler, Avrasya’da yeni tehditler yaratıyor
🔴Avrasya’daki tehditler önemli ölçüde artıyor, bu durum KGAÖ'nün ek çaba sarf etmesini zorunlu kılıyor
🔴Avrupa orduları, bir kez daha Nazizm bayrağı altında birleştirilmek isteniyor
