İranlı yetkili: Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı hakkında açıklamalarda bulundu. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İranlı yetkili, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez" ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel piyasalara etkilerine dikkati çeken Arif, şu ifadeleri kullandı: İran bayraklı gemiye ABD müdahalesiABD Başkanı Donald Trump, dün gece Hürmüz Boğazı'ndaki 'ABD ablukasını deldiği' gerekçesiyle İran ordusuna ait bir konteyner gemisine müdahalede bulunduklarını belirtmişti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bu sabah yapılan açıklamada geminin ele geçirildiğini belirten videolar paylaşılmıştı.Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan açıklamada, Bekayi, ABD'nin saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkesin hükümlerinin ihlal ettiği belirtilerek ikinci tur müzakereler için henüz bir planlarının olmadığını aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-savas-kimsenin-yararina-degil-1105146222.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

