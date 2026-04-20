İranlı yetkili: Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı hakkında açıklamalarda bulundu. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
İranlı yetkili: Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir

11:12 20.04.2026 (güncellendi: 12:06 20.04.2026)
© REUTERS Dado Ruvic
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı hakkında açıklamalarda bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İranlı yetkili, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez" ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel piyasalara etkilerine dikkati çeken Arif, şu ifadeleri kullandı:

Seçim açıktır; ya herkes için serbest bir petrol piyasası ya da herkes için ciddi maliyetler riski. Küresel yakıt fiyatlarında istikrar, İran ve müttefiklerine yönelik ekonomik ve askeri baskının kalıcı ve güvence altına alınmış şekilde sona ermesine bağlıdır.

İran bayraklı gemiye ABD müdahalesi

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Hürmüz Boğazı'ndaki 'ABD ablukasını deldiği' gerekçesiyle İran ordusuna ait bir konteyner gemisine müdahalede bulunduklarını belirtmişti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bu sabah yapılan açıklamada geminin ele geçirildiğini belirten videolar paylaşılmıştı.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan açıklamada, Bekayi, ABD'nin saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkesin hükümlerinin ihlal ettiği belirtilerek ikinci tur müzakereler için henüz bir planlarının olmadığını aktarmıştı.
