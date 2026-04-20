İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın çözüm olmadığını vurgulayarak diplomasi çağrısında bulundu. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T11:00+0300

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası gerilimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, savaşın hiçbir taraf için fayda sağlamadığını belirterek diplomatik çözüm yollarına işaret etti.İran Adalet Bakanlığı’na yaptığı ziyaret sırasında konuşan Pezeşkiyan, “Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır” ifadelerini kullandı.Uluslararası gelişmelere yaklaşımda akılcı tutumun önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’e yönelik güvensizliğin sürdüğünü belirterek, ilişkilerde temkinli olunmasının “kaçınılmaz bir gereklilik” olduğunu dile getirdi.İslam dünyasında birlik çağrısı da yapan Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın artırılmasının dış müdahalelere karşı en etkili yöntem olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, “Dayanışma, samimiyet ve ortak katılım sayesinde bu süreç aşılabilir ve ülkenin ilerleme yolu sürdürülebilir” dedi.İran Cumhurbaşkanı, daha önce İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ziyareti sırasında da benzer mesajlar vermiş, İran’ın savaşın genişlemesini istemediğini ve sorunların çözümünün diyalogdan geçtiğini vurgulamıştı.

