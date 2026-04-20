Çin’den ABD’ye sert uyarı: Nükleer tesis saldırılarını durdurun
Çin’den ABD’ye sert uyarı: Nükleer tesis saldırılarını durdurun
Sputnik Türkiye
Çin, ABD'ye yönelik açıklamasında barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi. Pekin, bu tür adımların küresel nükleer düzeni... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T16:09+0300
2026-04-20T16:09+0300
2026-04-20T16:09+0300
Çin, ABD’ye barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Açıklamanın, Pekin’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki raporunu sunmasının ardından geldiği aktarıldı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin nükleer silahsız devletlere ait tesislere yönelik eylemlerini düzeltmesi gerektiğini ifade etti.Nükleer gerilim vurgusuPekin’in sunduğu raporda, ABD’nin nükleer silahsızlanma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca ‘nükleer paylaşım’ gibi ittifakların genişletilmesinin durdurulması çağrısı yapıldı.Çin’in, özellikle AUKUS anlaşması kapsamında yürütülen nükleer denizaltı işbirliğinin yayılma risklerini artırabileceğini savunduğu aktarıldı.Guo Jiakun’un, "Tüm taraflar küresel stratejik istikrarı koruma taahhüdünü yeniden teyit etmeli" ifadelerini kullandığı bildirildi.Diplomasi çağrısı öne çıktıRaporda, nükleer krizlerin çözümü için askeri değil siyasi ve diplomatik yolların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanım hakkının korunması gerektiği ifade edildi.Çin’in, ‘ilk kullanmama’ politikası izlediği ve nükleer kapasitesini asgari seviyede tuttuğu belirtildi.
çin
pekin
abd, çin, pekin, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), aukus , nükleer
abd, çin, pekin, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), aukus , nükleer
Çin’den ABD’ye sert uyarı: Nükleer tesis saldırılarını durdurun
Çin, ABD’ye yönelik açıklamasında barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi. Pekin, bu tür adımların küresel nükleer düzeni zayıflattığını vurguladı.
Çin, ABD’ye barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Açıklamanın, Pekin’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki raporunu sunmasının ardından geldiği aktarıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin nükleer silahsız devletlere ait tesislere yönelik eylemlerini düzeltmesi gerektiğini ifade etti.
Pekin’in sunduğu raporda, ABD’nin nükleer silahsızlanma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca ‘nükleer paylaşım’ gibi ittifakların genişletilmesinin durdurulması çağrısı yapıldı.
Çin’in, özellikle AUKUS anlaşması kapsamında yürütülen nükleer denizaltı işbirliğinin yayılma risklerini artırabileceğini savunduğu aktarıldı.
Guo Jiakun’un, "Tüm taraflar küresel stratejik istikrarı koruma taahhüdünü yeniden teyit etmeli" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Diplomasi çağrısı öne çıktı
Raporda, nükleer krizlerin çözümü için askeri değil siyasi ve diplomatik yolların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanım hakkının korunması gerektiği ifade edildi.
Çin’in, ‘ilk kullanmama’ politikası izlediği ve nükleer kapasitesini asgari seviyede tuttuğu belirtildi.