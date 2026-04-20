https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/cinden-abdye-sert-uyari-nukleer-tesis-saldirilarini-durdurun-1105158107.html

Çin’den ABD’ye sert uyarı: Nükleer tesis saldırılarını durdurun

Sputnik Türkiye

Çin, ABD’ye yönelik açıklamasında barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi. Pekin, bu tür adımların küresel nükleer düzeni... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T16:09+0300

dünya

abd

çin

pekin

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

aukus

nükleer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102264005_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7bc222acea03a09739c3b3fedf76dddc.jpg

Çin, ABD’ye barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Açıklamanın, Pekin’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki raporunu sunmasının ardından geldiği aktarıldı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin nükleer silahsız devletlere ait tesislere yönelik eylemlerini düzeltmesi gerektiğini ifade etti.Nükleer gerilim vurgusuPekin’in sunduğu raporda, ABD’nin nükleer silahsızlanma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca ‘nükleer paylaşım’ gibi ittifakların genişletilmesinin durdurulması çağrısı yapıldı.Çin’in, özellikle AUKUS anlaşması kapsamında yürütülen nükleer denizaltı işbirliğinin yayılma risklerini artırabileceğini savunduğu aktarıldı.Guo Jiakun’un, "Tüm taraflar küresel stratejik istikrarı koruma taahhüdünü yeniden teyit etmeli" ifadelerini kullandığı bildirildi.Diplomasi çağrısı öne çıktıRaporda, nükleer krizlerin çözümü için askeri değil siyasi ve diplomatik yolların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanım hakkının korunması gerektiği ifade edildi.Çin’in, ‘ilk kullanmama’ politikası izlediği ve nükleer kapasitesini asgari seviyede tuttuğu belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

