İran’dan ABD’ye gemisinin ele geçirilmesine misilleme sözü
İran’dan ABD’ye gemisinin ele geçirilmesine misilleme sözü
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Umman Körfezi'nde bir İran gemisine el koymasına en kısa zamanda karşılık vereceklerini belirtti.
2026-04-20T08:58+0300
2026-04-20T08:58+0300
2026-04-20T09:08+0300
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Karargahı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Umman Körfezi’ndeki eylemlerine tepki gösterildi.Açıklamada, “ABD ordusunun bu silahlı korsanlığına karşılık olarak İran Silahlı Kuvvetlerinin yakında misilleme yapacağı konusunda uyarıyoruz” ifadesi kullanıldı.Daha önce ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde deniz ablukasını delmeye çalışan İran bayraklı Touska kargo gemisini ele geçirildiklerini doğrulamıştı. Halihazırda geminin ABD’nin kontrolünde olduğu belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savunmuştu.
i̇ran
umman körfezi
i̇ran, abd, umman körfezi, i̇ran silahlı kuvvetleri, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kargo gemisi
i̇ran, abd, umman körfezi, i̇ran silahlı kuvvetleri, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kargo gemisi
İran’dan ABD’ye gemisinin ele geçirilmesine misilleme sözü
08:58 20.04.2026 (güncellendi: 09:08 20.04.2026)
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Umman Körfezi'nde bir İran gemisine el koymasına en kısa zamanda karşılık vereceklerini belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Karargahı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Umman Körfezi’ndeki eylemlerine tepki gösterildi.
Açıklamada, “ABD ordusunun bu silahlı korsanlığına karşılık olarak İran Silahlı Kuvvetlerinin yakında misilleme yapacağı konusunda uyarıyoruz” ifadesi kullanıldı.
Daha önce ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde deniz ablukasını delmeye çalışan İran bayraklı Touska kargo gemisini ele geçirildiklerini doğrulamıştı. Halihazırda geminin ABD’nin kontrolünde olduğu belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savunmuştu.