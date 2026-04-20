Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/irandan-abdye-gemisinin-ele-gecirilmesine-misilleme-sozu-1105142378.html
İran’dan ABD’ye gemisinin ele geçirilmesine misilleme sözü
İran’dan ABD’ye gemisinin ele geçirilmesine misilleme sözü
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Umman Körfezi'nde bir İran gemisine el koymasına en kısa zamanda karşılık vereceklerini belirtti. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_15b95f5eb34e31b00a68fe2d6c9afda1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_45:0:704:494_1920x0_80_0_0_7aa213ed889ff1629ce5f39c45f4021a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
08:58 20.04.2026 (güncellendi: 09:08 20.04.2026)
© AP Photo / Vahid Salemi — İran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Umman Körfezi'nde bir İran gemisine el koymasına en kısa zamanda karşılık vereceklerini belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Karargahı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Umman Körfezi’ndeki eylemlerine tepki gösterildi.
Açıklamada, “ABD ordusunun bu silahlı korsanlığına karşılık olarak İran Silahlı Kuvvetlerinin yakında misilleme yapacağı konusunda uyarıyoruz” ifadesi kullanıldı.
Daha önce ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde deniz ablukasını delmeye çalışan İran bayraklı Touska kargo gemisini ele geçirildiklerini doğrulamıştı. Halihazırda geminin ABD’nin kontrolünde olduğu belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savunmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала