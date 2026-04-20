ABD'li milli kaleci Jonathan Klinsmann maçta boynunu kırdı

Cesena’nın kalecisi Jonathan Klinsmann, Palermo maçında yaşadığı çarpışma sonrası boynunu kırdı. Deneyimli kaleci sezonu kapattığını duyurdu. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

İtalya Serie B’de oynanan Cesena-Palermo maçında rakibiyle çarpışan kaleci Jonathan Klinsmann hastaneye kaldırıldı.29 yaşındaki kaleci Klinsmann'ın ilk kontrollerinde birinci servikal omurunda kırık ve başının arka kısmında kesik tespit edildiği bildirildi.Sedyeyle sahadan çıkarılan Klinsmann’ın ileri tetkikler için beyin cerrahisi uzmanları tarafından değerlendirileceği belirtilirken, oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezonunun kapandığını duyurdu.Daha önce Los Angeles Galaxy forması da giyen Klinsmann’ın, iki yıldır Cesena’da görev yaptığı ve ABD Milli Takımı kadrosunda olduğu öğrenildi.

