Gheorghe Hagi, 25 yıl sonra döndü: 'En iyisi olabileceğimize inanıyorum'

Sputnik Türkiye

Romanya Futbol Federasyonu, vefat eden Mircea Lucescu'nun yerine Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğe getirildiğini duyurdu. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T17:55+0300

Romanya, efsanevi eski futbolcusu Gheorghe Hagi'yi milli takımın teknik direktörlüğüne getirdi.Romanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, 61 yaşındaki Hagi'nin Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası olmak üzere iki eleme için sözleşme imzaladığını belirtti.Açıklama yapan Hagi, ''Güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Futbolculuğumda ortaya koyduğum performansı, bir antrenör olarak da sergilemeyi umuyorum. En iyisi olabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.'Karpatlar'ın Maradonası' lakaplı hücumcu orta saha oyuncusu Hagi, Romanya formasıyla 124 maça çıktı. Futbolculuk kariyerinde Steaua Bükreş, Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarda oynayan Hagi, 2001 yılında 36 yaşında Galatasaray'da futbolu bıraktı.Hagi, ilk teknik direktörlük kariyerine ise 2001 yılında Romanya Milli Takımı'nda başlamıştı.

