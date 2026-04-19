https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/yemende-para-krizi-nakit-yoklugu-hayati-durma-noktasina-getirdi-1105125057.html
Yemen’de para krizi: Nakit yokluğu hayatı durma noktasına getirdi
Sputnik Türkiye
Yemen'de para birimi değer kazansa da nakit sıkıntısı büyüyor. Bankalar ve döviz bürolarının sınırlamaları nedeniyle halkın parasına erişemediği ve ekonominin... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T11:46+0300
dünya
yemen
para
ekonomi
istikrar
nakit
ekonomik kriz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105124882_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3b03adfa4a399ed641b65cc8e9c73abb.jpg
Yemen’de hükümetin para birimini istikrara kavuşturma adımları sonuç verse de bu kez ciddi bir nakit krizi ortaya çıktı. Yerel para birimi değer kazansa da piyasada yeterli nakit bulunmadığı ifade edildi.Hükümetin, döviz bürolarına yönelik kısıtlamalar getirdiği ve para transferlerini kontrol altına aldığı belirtildi. Bu adımların riyalin değer kaybını durdurduğu, ancak beraberinde likidite sıkıntısı doğurduğu aktarıldı.Nakit yokluğu günlük hayatı vurduAden, Taiz ve Mukalla gibi şehirlerde yaşayanların piyasada riyal bulmakta zorlandığı belirtildi. Döviz bürolarının, yabancı parayı yerel paraya çevirmeyi reddettiği ya da günlük işlemleri çok düşük limitlerle sınırlandırdığı ifade edildi.Bu durumun, özellikle elinde Suudi riyali veya dolar bulunduran kişileri zor durumda bıraktığı aktarıldı.Bir esnafın "Bir döviz bürosundan diğerine gidiyorum, ama 50 riyalden fazlasını çevirmiyorlar" sözleriyle yaşanan sıkıntıyı dile getirdiği belirtildi.Nakit eksikliğinin işletmeleri durma noktasına getirdiği ve insanların tasarruflarına erişemediği ifade edildi.Kriz kara piyasayı büyüttüNakit sıkıntısı nedeniyle birçok kişinin kara piyasaya yöneldiği ve burada döviz işlemlerinin daha düşük kurdan yapıldığı aktarıldı.Bazı kişilerin alışverişlerini ertelediği, bazılarının ise güvendiği esnafa borçlanarak çözüm aradığı belirtildi.Kırsal bölgelerde ise durumun daha ağır olduğu, internet erişiminin sınırlı olması nedeniyle alternatif çözümlerin de zorlaştığı ifade edildi.Maaşlar bile sorun olduKamu çalışanlarının maaşlarının küçük banknotlarla ödendiği ve insanların paralarını taşımak için çanta kullandığı belirtildi.Bazı tüccarların ise düşük değerli banknotları kabul etmediği, bunun da günlük hayatı daha da zorlaştırdığı ifade edildi.Öte yandan, bağlantıları olan kişilerin bankalar ve döviz büroları üzerinden nakde daha kolay erişebildiği aktarıldı.Sağlık hizmetlerinde bile sorun yaşandığı, bazı hastaların yerel para olmadığı için tedaviye erişemediği ifade edildi.
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105124882_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_db88e28ee1a34a9832d9494c3c885ad0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
