Trump’tan tartışmalı onay: ‘Yetkisiz dinleme’ yetkisi uzatıldı
ABD Başkanı Donald Trump, istihbarat kurumlarına geniş yetkiler veren düzenleme için süre uzatımını onayladı. Kararın ulusal güvenlik ve sivil özgürlükler... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
11:23 19.04.2026 (güncellendi: 11:24 19.04.2026)
© REUTERS Evan Vucci Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, istihbarat kurumlarına geniş yetkiler veren düzenleme için süre uzatımını onayladı. Kararın ulusal güvenlik ve sivil özgürlükler tartışmasını yeniden alevlendirdiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan istihbaratına "yetkisiz dinleme" imkanı veren Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'ndaki (FISA) 702'nci maddenin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin tasarıyı imzaladığı bildirildi.
Trump, ABD Senatosunda kabul edilen, FISA'nın 702'nci maddesinin geçerliliğinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasına yönelik tasarıyı onayladı.

Mahkeme kararına gerek duyulmadı

Buna göre, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi kurumlar, yurt dışı iletişimleri mahkeme kararı olmaksızın toplama ve analiz etme yetkisini sürdürebilecek.
Tasarı, özellikle yabancı unsurların dinlenmesi esnasında bu kişilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Amerikan vatandaşlarının da telefon ve yazışmalarının "yetkisiz şekilde" dinlenebilmesine ve takibine imkan tanıyan 702'nci maddenin, ABD istihbarat birimlerince ne şekilde uygulandığıyla ilgili tartışmalara neden oluyor.
Trump ve Cumhuriyetçiler, düzenlemenin ulusal güvenlik açısından gerekli olduğunu savunurken tasarıya yönelik eleştiriler ise uygulamanın sivil özgürlükler üzerindeki etkilerine odaklanıyor.
Eleştiriler arasında ABD vatandaşlarına ait e-posta, telefon görüşmesi ve mesajlara erişim için mahkeme kararı zorunluluğu getirilmesi talepleri öne çıkıyor.
