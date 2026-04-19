https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/trumptan-tartismali-onay-yetkisiz-dinleme-yetkisi-uzatildi-1105124517.html
Trump’tan tartışmalı onay: ‘Yetkisiz dinleme’ yetkisi uzatıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, istihbarat kurumlarına geniş yetkiler veren düzenleme için süre uzatımını onayladı. Kararın ulusal güvenlik ve sivil özgürlükler...
2026-04-19T11:23+0300
dünya
donald trump
abd
merkezi haberalma teşkilatı
cia
ulusal güvenlik ajansı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104661116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b05197ae7110390d5788d6218242e095.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104661116_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_21c14d6e473ecebe4025eb1fb6944742.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, merkezi haberalma teşkilatı, cia, ulusal güvenlik ajansı
11:23 19.04.2026 (güncellendi: 11:24 19.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, istihbarat kurumlarına geniş yetkiler veren düzenleme için süre uzatımını onayladı. Kararın ulusal güvenlik ve sivil özgürlükler tartışmasını yeniden alevlendirdiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan istihbaratına "yetkisiz dinleme" imkanı veren Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'ndaki (FISA) 702'nci maddenin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin tasarıyı imzaladığı bildirildi.
Trump, ABD Senatosunda kabul edilen, FISA'nın 702'nci maddesinin geçerliliğinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasına yönelik tasarıyı onayladı.
Mahkeme kararına gerek duyulmadı
Buna göre, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi kurumlar, yurt dışı iletişimleri mahkeme kararı olmaksızın toplama ve analiz etme yetkisini sürdürebilecek.
Tasarı, özellikle yabancı unsurların dinlenmesi esnasında bu kişilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Amerikan vatandaşlarının da telefon ve yazışmalarının "yetkisiz şekilde" dinlenebilmesine ve takibine imkan tanıyan 702'nci maddenin, ABD istihbarat birimlerince ne şekilde uygulandığıyla ilgili tartışmalara neden oluyor.
Trump ve Cumhuriyetçiler, düzenlemenin ulusal güvenlik açısından gerekli olduğunu savunurken tasarıya yönelik eleştiriler ise uygulamanın sivil özgürlükler üzerindeki etkilerine odaklanıyor.
Eleştiriler arasında ABD vatandaşlarına ait e-posta, telefon görüşmesi ve mesajlara erişim için mahkeme kararı zorunluluğu getirilmesi talepleri öne çıkıyor.