Rus ve Avrupalı parlamenterler İstanbul'da bir araya geldi
Rus ve Avrupalı parlamenterler İstanbul'da bir araya geldi
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurul Toplantısı marjında bir grup... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T00:42+0300
2026-04-19T00:42+0300
2026-04-19T00:42+0300
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Brüksel'in muhalefetine rağmen "yapıcı Avrupalı siyasetçilerle" diyaloğu sürdürdüklerini belirterek, "Rusofobik elitlerin Ukrayna'da bir Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmaya hazır olduğu" bir ortamda diyalog kapısının kapatılmaması gerektiğini vurguladı.Slutskiy, Brüksel ve bazı Avrupa başkentlerinin karşı çıkmasına rağmen bu tür görüşmelerin düzenli hale geldiğini belirtti. Rusya-AB ilişkilerindeki krizin kesinlikle Moskova'nın suçu olmadığını kaydeden Slutskiy, şunları ekledi:Slutskiy, Rus parlamentosunun pozisyonunun Avrupa Parlamentosu'nun "sağduyulu" kısmı tarafından duyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/slovakya-basbakani-fico-enerji-krizi-abyi-rusyaya-yonelik-takintisindan-kurtarabilir-1105121608.html
leonid slutskiy, rusya devlet duması, avrupa parlamentosu (ap), parlamentolar arası birlik (pab), i̇stanbul, brüksel, fernand kartheiser, rusya
leonid slutskiy, rusya devlet duması, avrupa parlamentosu (ap), parlamentolar arası birlik (pab), i̇stanbul, brüksel, fernand kartheiser, rusya
Rus ve Avrupalı parlamenterler İstanbul'da bir araya geldi
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurul Toplantısı marjında bir grup Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekiliyle bir araya geldi.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Brüksel'in muhalefetine rağmen "yapıcı Avrupalı siyasetçilerle" diyaloğu sürdürdüklerini belirterek, "Rusofobik elitlerin Ukrayna'da bir Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmaya hazır olduğu" bir ortamda diyalog kapısının kapatılmaması gerektiğini vurguladı.
Yapıcı yaklaşıma sahip Avrupalı siyasetçilerle temaslarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'daki Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu marjında, Duma Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Fernand Kartheiser başkanlığındaki bir grup AP üyesiyle bir araya geldi.
Slutskiy, Brüksel ve bazı Avrupa başkentlerinin karşı çıkmasına rağmen bu tür görüşmelerin düzenli hale geldiğini belirtti. Rusya-AB ilişkilerindeki krizin kesinlikle Moskova'nın suçu olmadığını kaydeden Slutskiy, şunları ekledi:
Bugün, Eski Kıta'daki Rusofobik elitlerin tam bir çılgınlık içinde Ukrayna'daki Rusya karşıtı platformun enkazı üzerinde bir Üçüncü Dünya Savaşı başlatmaya hazır olduğu bir dönemde, diyalog için 'fırsat penceresini' tamamen kapatmamak şüphesiz büyük önem taşıyor.
Slutskiy, Rus parlamentosunun pozisyonunun Avrupa Parlamentosu'nun "sağduyulu" kısmı tarafından duyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.