https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/slovakya-basbakani-fico-enerji-krizi-abyi-rusyaya-yonelik-takintisindan-kurtarabilir-1105121608.html

Slovakya Başbakanı Fico: Enerji krizi AB’yi Rusya’ya yönelik takıntısından kurtarabilir

Slovakya Başbakanı Fico bir enerji krizinin Avrupa Birliği'ni Rusya'ya yönelik takıntısından kurtarabileceğini dile getirerek Bratislava'nın Rus gazı... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

poli̇ti̇ka

avrupa

fico

robert fico

rusya

slovakya

ukrayna

ab

avrupa birliği

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_95357bb0171eb2289c84c2beee31a4fd.png

Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptığı açıklamada, "İran etrafındaki çatışmanın yol açtığı enerji krizi, Avrupa Birliği’ni Rusya’ya yönelik takıntısından kurtarabilir" dedi.Petrol ve gaz kıtlığına yol açan 'ABD, İsrail ve Ukrayna’nın' AB’nin ideolojik bakış açısı ve Rusya takıntısından kurtulmasına imkân sağlayacağını ifade eden Fico, "En kötü kriz durumunda kimsenin bize yardım etmeyeceğini de anlamalıyız, tekrar ediyorum hiç kimse. Bu nedenle çıkarlarımızı korumak için tüm siyasi ve hukuki araçları kullanmak şu anda son derece önemlidir” cümlelerinin altını çizdi. 'Ukrayna lehine yeni bir yaptırım paketinin kabulünü desteklemeyeceğim'Başbakan Fico, Slovakya’nın Rus gazı ithalatının AB içinde yasaklanmasına ilişkin karara karşı Avrupa Birliği’ne dava açmayı planladığını hatırlatarak şu cümleleri kaydetti:Slovak hükümetinin 'AB ve NATO üyesi olmayan ve Slovakya ile barışçıl ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliği yapmak isteyen her devletle iş birliği yapmaya hazır olduğunu' vurgulayan Fico, ayrıca Moskova’da Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere yapacağı uçuş sırasında Litvanya ve Letonya’nın uçağının kendi hava sahalarından geçişine izin vermeme kararının planlarını etkilemeyeceğini belirtti.Fico açıklamasında, “Baltık ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı’na yönelik tutumu, Slovakya’nın kurtuluşu sırasında hayatını kaybeden on binlerce Kızıl Ordu askerine Moskova’da teşekkür etme niyetimi durduramaz” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

