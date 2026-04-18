Slovakya Başbakanı Fico: Enerji krizi AB’yi Rusya’ya yönelik takıntısından kurtarabilir
Slovakya Başbakanı Fico bir enerji krizinin Avrupa Birliği'ni Rusya'ya yönelik takıntısından kurtarabileceğini dile getirerek Bratislava’nın Rus gazı... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T22:11+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/italya-basbakan-yardimcisi-salvini-rus-gazi-alimlarina-yeniden-baslanmasi-gerekiyor-1105121035.html
Slovakya Başbakanı Fico bir enerji krizinin Avrupa Birliği'ni Rusya'ya yönelik takıntısından kurtarabileceğini dile getirerek Bratislava’nın Rus gazı ithalatının yasaklanmasına ilişkin karara karşı AB’ye dava açmayı planladığını belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptığı açıklamada, "İran etrafındaki çatışmanın yol açtığı enerji krizi, Avrupa Birliği’ni Rusya’ya yönelik takıntısından kurtarabilir" dedi.
Petrol ve gaz kıtlığına yol açan 'ABD, İsrail ve Ukrayna’nın' AB’nin ideolojik bakış açısı ve Rusya takıntısından kurtulmasına imkân sağlayacağını ifade eden Fico, "En kötü kriz durumunda kimsenin bize yardım etmeyeceğini de anlamalıyız, tekrar ediyorum hiç kimse. Bu nedenle çıkarlarımızı korumak için tüm siyasi ve hukuki araçları kullanmak şu anda son derece önemlidir” cümlelerinin altını çizdi.
'Ukrayna lehine yeni bir yaptırım paketinin kabulünü desteklemeyeceğim'
Başbakan Fico, Slovakya’nın Rus gazı ithalatının AB içinde yasaklanmasına ilişkin karara karşı Avrupa Birliği’ne dava açmayı planladığını hatırlatarak şu cümleleri kaydetti:
2027’nin sonunda AB’de gaz kıtlığı yaşanacak olmasının ne önemi var, asıl önemli olan AB ile Rusya arasında 100 metrelik bir demir perde inşa etmiş olmamız. Ayrıca açıkça söylüyorum ki, eğer Zelenskiy ‘Drujba Petrol Boru Hattı'nın işleyişini yeniden sağlamazsa, Ukrayna lehine yeni bir yaptırım paketinin kabulünü desteklemeyeceğim. Boru hattında her şeyin yolunda olduğu ve durdurulmasının Macaristan’daki seçimleri etkilemek için bir araç olarak kullanılmak istendiği Brezilya’daki Kızılderili kabilelerine bile malumdur.
Slovak hükümetinin 'AB ve NATO üyesi olmayan ve Slovakya ile barışçıl ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliği yapmak isteyen her devletle iş birliği yapmaya hazır olduğunu' vurgulayan Fico, ayrıca Moskova’da Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere yapacağı uçuş sırasında Litvanya ve Letonya’nın uçağının kendi hava sahalarından geçişine izin vermeme kararının planlarını etkilemeyeceğini belirtti.
Fico açıklamasında, “Baltık ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı’na yönelik tutumu, Slovakya’nın kurtuluşu sırasında hayatını kaybeden on binlerce Kızıl Ordu askerine Moskova’da teşekkür etme niyetimi durduramaz” dedi.