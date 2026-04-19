Rus ordusu operasyona devam ediyor: Ukrayna’nın enerji altyapısının tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapısına ait tesisleri, ayrıca uzun menzilli...

2026-04-19T13:15+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.170 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait, aralarında tankların da bulunduğu 20 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapısına ait tesislerin, uzun menzilli İHA üretim tesislerini ve fırlatma noktaları, ayrıca 142 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen bir adet uzun menzilli Neptun füzesi ve 274 uçak tipi İHA önledi.

