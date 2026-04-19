Orban: Kiev Drujba hattını devreye alana kadar Ukrayna kredisine yönelik veto kalkmayacak
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Drujba boru hattı üzerinden petrol tedariki yeniden başlayıncaya kadar Budapeşte’nin Ukrayna’ya verilmesi planlanan 90 milyar... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T17:46+0300
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın Brüksel vasıtasıyla, Budapeşte’nin Kiev’e verilmesi planlanan krediyi engellemeyi bırakması halinde Pazartesinden itibaren Drujba boru hattı üzerinden Rus petrolünün tedarikine yeniden başlamaya hazır olduğunu bildirdiğini, ancak Budapeşte’nin transit başlayıncaya kadar vetoyu kaldırmak niyetinde olmadığını ifade etti.Orban, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Brüksel aracılığıyla Ukrayna'dan, Macaristan'ın AB'nin 90 milyar euroluk kredisini engellemeyi bırakması şartıyla, Drujba boru hattı üzerinden petrol tedarikine Pazartesi günü gibi erken bir tarihte yeniden başlamaya hazır olduğu bilgisini aldık. Macaristan'ın tutumu değişmedi, petrol yoksa para da yok” ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı, ‘petrol tedariki yeniden başlar başlamaz’ Budapeşte'nin, Macaristan'ın temininde yer almadığı kredinin onaylanmasına artık engel olmayacağını vurguladı.
Macaristan Başbakanı Orban, Drujba boru hattı üzerinden petrol tedariki yeniden başlayıncaya kadar Budapeşte’nin Ukrayna’ya verilmesi planlanan 90 milyar euroluk krediye yönelik vetoyu kaldırmayacağını belirtti.
