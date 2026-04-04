Orban: Macaristan ve Slovakya, Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların kaldırılması için AB’ye baskı yapacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte ve Bratislava’nın, Orta Doğu’daki gerilim ve İran kaynaklı riskler nedeniyle yaklaşan enerji krizine karşı... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T16:47+0300

Macaristan ve Slovakya, Avrupa Birliği (AB) yönetiminden Rusya’dan petrol ve gaz sevkiyatına getirilen yasakların kaldırılmasını ortak biçimde talep etme konusunda anlaştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Slovak mevkidaşı Robert Fico ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Avrupa’nın İran etrafındaki gerginlik ve Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.Orban, Budapeşte ve Bratislava’nın, AB ülkelerinin hammadde ve akaryakıt sıkıntısı yaşamamasını ve tüm enerji türlerinde fiyat artışlarının önüne geçilmesini sağlayacak adımların acilen atılması gerektiği görüşünde birleştiğini belirtti.Macar lider, Macar televizyonlarında yayınlanan video mesajında, “Rus enerji sektörüne karşı uygulanan ve getirilen tüm yaptırım ve kısıtlamaların derhal askıya alınmasını Brüksel’den talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.AB’nin, Rus enerji kaynaklarına getirilen yasakları ve “daha pahalı ve erişilemez bir enerji politikasına geçişi öngören planlarından” vazgeçmesi gerektiğini savunan Orban, bu tür planların “çöpe atılması” gerektiğini dile getirdi.Orban, ayrıca Brüksel’i, Vladimir Zelenskiy’e baskı yaparak, 27 Ocak’tan bu yana Ukrayna tarafından kapalı tutulan ‘Drujba’ petrol boru hattının “derhal açılmasını sağlamaya” çağırdı.Avrupa’da kritik koşulların oluştuğunu vurgulayan Orban, “Ciddi bir enerji krizi hızla yaklaşıyor. Avrupa ekonomisi, enerji tedarikinde yaşanabilecek bir arz açığı ve bunun sonucu olarak fiyat artışı tehdidi altında. Tehlike kaçınılmaz, bunu önlemenin tek yolu da AB’nin petrol ve gaz stoklarını tüm mümkün kaynaklardan, azami miktarlarda ve en kısa sürede doldurmasıdır” dedi. Başbakan, mevcut durumda “her günün büyük önem taşıdığını” sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/macaristan-disisleri-ukrayna-onlarca-insansiz-hava-araciyla-turkakima-tekrar-saldirdi-1104725635.html

