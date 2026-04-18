Tedesco istifa sorusunu yanıtladı: 'Umarım bir şakadır'

Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalırken, Teknik Direktör Domenico Tedesco basın toplantısında istifayı düşünmediğini belirtti. 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T00:39+0300

Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı.Maçın ardından açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, istifa sorularına “Kafamda sıradaki maçlar dışında hiçbir şey yok. Umarım sorunuz bir şakadır, çılgınca bir soru. Tam enerjiyle işime devam ediyorum” sözleriyle yanıt verdi.Fenerbahçe futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmada son dakikada verilen faul kararını eleştirerek, “Skandal bir karar. Taraftarımızdan özür diliyoruz, bu maçın buraya gelmemesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

