Fenerbahçe, Rizespor'la 2-2 berabere kaldı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Maçta Ali Sowe Rizespor'u öne geçirirken, Fenerbahçe Anderson Talisca'nın penaltısı ve Kerem Aktürkoğlu'nun...
2026-04-17T22:15+0300
Fenerbahçe, kendi sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaştı.Mücadelede konuk ekip Ali Sowe’un 47. dakikadaki golüyle öne geçerken, Fenerbahçe Anderson Talisca’nın 80. dakikadaki penaltı golüyle eşitliği sağladı.Kerem Aktürkoğlu 86. dakikada Fenerbahçe’yi öne geçirirken, Qazim Laci 90+9’da attığı golle skoru 2-2’ye getirdi.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Maçta Ali Sowe Rizespor’u öne geçirirken, Fenerbahçe Anderson Talisca’nın penaltısı ve Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle üstünlük sağladı. Ancak Qazim Laci’nin son dakikadaki golü skoru belirledi.
Fenerbahçe, kendi sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaştı.
Mücadelede konuk ekip Ali Sowe’un 47. dakikadaki golüyle öne geçerken, Fenerbahçe Anderson Talisca’nın 80. dakikadaki penaltı golüyle eşitliği sağladı.
Kerem Aktürkoğlu 86. dakikada Fenerbahçe’yi öne geçirirken, Qazim Laci 90+9’da attığı golle skoru 2-2’ye getirdi.