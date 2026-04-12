https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/-kayserispor---fenerbahce-maci-ardindan-tedesco-4-0lik-bir-galibiyet-almak-kolay-degil-1104948468.html

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ardından Tedesco: 4-0'lık bir galibiyet almak kolay değil

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, iyi bir performans ortaya... 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T09:35+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104947997_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_d8fa7a762cadd579de06258b343d4856.jpg

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, maçta bütün oyuncuların çok güçlü performans sergilediğini belirterek "Talisca aslında bir çok pozisyonda oynayabiliyor. Bazen 9, bazen 10, hatta 8 numara bile oynayabiliyor ve oynadığı her pozisyonda iyi bir performans sergiliyor. En iyi olduğu pozisyonun 10 numara olduğunu biliyoruz. Marco döndüğünde bizler için lüks bir problem olacak. Zaten bu tarz lüks problemlerimiz oldu. Önemli olan maçları kazanmak Talisca da her zaman takıma yardım etmek maç içerisinde etki sahibi olmak istiyor. O yüzden 9 ya da 10 numara oynaması fark etmez." dedi.Rakibin kapalı savunma anlayışıyla sahaya çıktığını anlatan Tedesco, "Topa daha fazla sahip olduğunuz zaman aslında rakibin topu size bıraktığı daha kapalı daha gömülü oynadığı anlamına gelebiliyor bugün ilk yarıda bu oldu. Bu tarz durumla karşılaştığınızda da zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Bu yeni bir tez değil." diye konuştu.Skoru 2-0 getirdikten sonra daha fazla pozisyon bulmaya başladıklarını ifade eden Tedesco, şöyle devam etti:Tedesco, sarı kart sınırında oyuncuların fazla olmasına dair soruya ise şu yanıtı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/rtuk-acikladi-spor-yayinciliginda-yeni-donem-basliyor-uzun-sure-kavga-goruntusu-ekrana-verilmeyecek-1104749912.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

