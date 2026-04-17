Birer birer kayboldular, Trump’tan gizemli açıklama geldi: ABD’de 10 bilim insanının sırrı çözülecek mi?

ABD'de 2023'ten bu yana 10 önemli bilim insanının ölümü ya da kaybolması dikkat çekti. Aralarında NASA ve MIT bağlantılı isimlerin de bulunduğu olaylar için... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T16:19+0300

ABD’de son üç yılda 10 üst düzey bilim insanının ölümü veya kaybolması, kamuoyunda soru işaretlerini artırdı. Olayların birbirleriyle bağlantılı olduğuna dair resmi bir kanıt bulunmazken, gelişmeler Washington’da dikkatle izleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada durumun “oldukça ciddi” olduğunu belirterek, kısa süre içinde daha net bilgilere ulaşılacağını söyledi.Trump: Umarım tesadüftürTrump, Beyaz Saray’daki bir toplantının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:“Umarım bunlar tesadüftür. Ama önümüzdeki bir-iki hafta içinde ne olduğunu öğreneceğiz. Bazıları çok önemli insanlardı.”Beyaz Saray yetkilileri de olayların incelendiğini doğruladı.Ölümler zinciri: NASA ve MIT bağlantılı isimlerHayatını kaybeden isimler arasında dikkat çeken bilim insanları bulunuyor:Yetkililer, bu ölümlerin büyük kısmında doğrudan bir bağlantı ya da organize suç kanıtı bulunmadığını belirtiyor.Kayıplar da dikkat çekiyorÖlümlerin yanı sıra son bir yılda 5 bilim insanının daha kaybolması dikkat çekti:Bu kişilerin akıbetine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.Komplo mu, tesadüf mü?Yetkililer şu ana kadar olaylar arasında kanıtlanmış bir bağlantı olmadığını vurgulasa da, aynı dönemde yüksek profilli bilim insanlarının hedef olması kamuoyunda “tesadüf mü yoksa organize bir zincir mi?” sorusunu gündeme getirdi.Trump yönetimi, kısa süre içinde daha kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını açıkladı.Gözler Beyaz Saray’daWashington’daki incelemeler sürerken, uzmanlar bu tür olayların tekil vakalar olabileceğini ancak ulusal güvenlik, bilimsel projeler ve stratejik araştırmalar açısından dikkatle ele alınması gerektiğini belirtiyor.Önümüzdeki günlerde açıklanacak bulgular, bu gizemli zincirin perde arkasını aydınlatabilir.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

