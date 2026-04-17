Dünyanın en izole kabilesine kola götüren fenomen tutuklandı

Dünyanın en izole kabilesine kola götüren fenomen tutuklandı

Sputnik Türkiye

Hindistan'a bağlı Kuzey Sentinel Adası'na izinsiz girerek izole Sentinelese kabilesiyle temas kurmaya çalışan ABD'li YouTuber Mykhailo Polyakov hakkında yeni... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T14:21+0300

2026-04-17T14:21+0300

2026-04-17T14:21+0300

Hindistan’ın Andaman ve Nikobar Adaları’nda yer alan ve dış dünyaya tamamen kapalı olan Kuzey Sentinel Adası’na izinsiz giren ABD’li içerik üreticisi Mykhailo Viktorovych Polyakov hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.2025 yılı Mart ayında bölgeye gizlice ulaşan Polyakov’un, “dünyanın en izole kabilesi” olarak bilinen Sentinelese halkıyla temas kurmaya çalıştığı ve bu süreçte görüntü kaydettiği ortaya çıktı. Yetkililer, sanığın 29 Nisan’da yeniden hakim karşısına çıkacağını açıkladı.'Temas kurmak için günlerce plan yaptı'Polis yetkililerine göre Polyakov, yasaklı bölgeye ulaşmak için günler süren detaylı bir plan hazırladı. Adada yaklaşık bir saat kalan YouTuber’ın, kabile üyelerinin dikkatini çekmek için düdük çaldığı, ancak kimseyle temas kuramayınca sahile Diet Coke kutusu ve hindistancevizi bıraktığı belirtildi.Bölgedeki balıkçılar tarafından fark edilen Polyakov, daha sonra başkent Port Blair’de gözaltına alındı.Yasalar açık: Temas kesinlikle yasakHindistan yasalarına göre Kuzey Sentinel Adası çevresine üç deniz mili yaklaşmak dahi yasak. Bu kural, binlerce yıldır izole yaşayan Sentinelese kabilesini dış hastalıklardan ve kültürel tehditlerden korumayı amaçlıyor.Yetkililer, Polyakov’un eylemlerinin “kabilenin güvenliği ve sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu” vurguladı.5 yıla kadar hapis cezası riskiPolyakov, “yasaklı kabile rezervine izinsiz giriş” ve “yerli halkla temas yasağını ihlal” suçlamalarıyla yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.Uluslararası tepki: 'Sadece kendini değil, kabileyi de tehlikeye attı'Yerli halkların haklarını savunan Survival International örgütü, olaya sert tepki gösterdi. Örgüt Direktörü Caroline Pearce, Polyakov’un girişimini “sorumsuz ve aptalca” olarak nitelendirdi.Pearce, “Bu kişi sadece kendi hayatını değil, tüm Sentinelese kabilesini riske attı. Bu topluluk dış dünyadan uzak kalmak istediğini defalarca açıkça ortaya koydu” dedi.2018’deki ölüm olayı yeniden gündemdeOlay, 2018 yılında adaya izinsiz giren ABD’li misyoner John Allen Chau’nun kabile üyeleri tarafından öldürülmesini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, benzer girişimlerin hem ziyaretçiler hem de kabile için ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

abd

kuzey sentinel adası

Sputnik Türkiye

john allen chau, abd, kuzey sentinel adası, haberler, yılsonu2026