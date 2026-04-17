ABD’de İsrail çatlağı derinleşiyor: Senatör Van Hollen’dan silah satışına sert çıkış
Sputnik Türkiye
ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Washington yönetimine İsrail'e silah satışını durdurma çağrısı yaptı. Trump yönetimini doğrudan hedef alan Van... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington’un İsrail’e yönelik silah satışlarını “her ne pahasına olursa olsun” durdurması gerektiğini söyledi.Van Hollen, “Vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen ve bu vahşeti mümkün kılan bombaları ve teçhizatı göndermemeliyiz” ifadelerini kullanarak, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine doğrudan çağrıda bulundu.Netanyahu hükümetine ağır suçlamalarVan Hollen açıklamasında, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetini bölgesel çatışmaları tırmandırmakla suçladı.Senatör, Tel Aviv yönetiminin İran’la savaş başlatmak, Lübnan’a saldırmak ve Gazze’de sivillere yönelik operasyonları artırmakla sorumlu olduğunu öne sürdü.Kongre’de kriz: Demokratlar ikiye bölündüABD Kongresi’nde İsrail politikası konusunda yaşanan görüş ayrılıkları da derinleşiyor.Çarşamba günü bazı Demokrat senatörler, Senatör Bernie Sanders tarafından sunulan ve İsrail’e yaklaşık 450 milyon dolarlık silah satışını engellemeyi hedefleyen iki ayrı tasarıya destek vermedi.Bu durum, tasarıların reddedilmesine yol açarken, ABD basınında özellikle Demokrat Parti içinde ciddi bir bölünme yaşandığı yorumlarına neden oldu. New Republic dergisi, 11 Demokrat senatörün karşı oy kullanmasını “büyük bir skandal” olarak nitelendirdi.Ortadoğu’da savaş genişliyorABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgede gerilim hızla tırmandı. Çatışmalarda 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.8 Nisan’da Washington ile Tahran arasında iki haftalık ateşkes ilan edilse de Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki müzakereler sonuçsuz kaldı. Bu süreçte ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukası uygulamaya başladı.Lübnan cephesi yeniden alevlendiİran’a yönelik saldırıların ardından Hizbullah’ın Tahran’ın yanında yer almasıyla İsrail-Lübnan hattında çatışmalar yeniden yoğunlaştı.İsrail ordusu 16 Mart’tan bu yana güney Lübnan’da kara operasyonları yürütürken, başkent Beyrut da dahil olmak üzere birçok nokta hedef alındı.Kısa süreli ateşkes beklentilerine rağmen, taraflar arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlendiği ve bölgesel savaş riskinin arttığı değerlendiriliyor.
ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Washington yönetimine İsrail’e silah satışını durdurma çağrısı yaptı. Trump yönetimini doğrudan hedef alan Van Hollen, “Vergi mükelleflerinin parasıyla bu savaş desteklenmemeli” dedi. Açıklama, Demokratlar içinde büyüyen bölünmeyi ve Orta Doğu’daki savaşın ABD siyasetine etkisini gözler önüne serdi.
