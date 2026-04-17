'Fransa, Hürmüz zirvesine NATO Genel Sekreteri Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’i davet etmedi'

'Fransa, Hürmüz zirvesine NATO Genel Sekreteri Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’i davet etmedi'

Sputnik Türkiye

Fransa, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz için Paris'te düzenlenecek kritik zirvede NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T10:41+0300

2026-04-17T10:41+0300

2026-04-17T10:41+0300

Financial Times’ın üç yetkiliye dayandırdığı habere göre, Fransa, Hürmüz Boğazı krizine yönelik düzenlenecek uluslararası zirve için NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i davet etmeyi reddetti.Haberde, İngiltere’nin söz konusu isimleri davet listesine dahil etme önerisinin Paris tarafından iki kez geri çevrildiği belirtildi.Elysee’nin tercihi: Sadece devlet liderleriGazeteye konuşan kaynaklara göre, Elysee Sarayı’nın bu kararı almasının temel nedeni, zirvenin katılımcı profilini yalnızca devlet ve hükümet liderleriyle sınırlamak istemesi oldu.Bu kapsamda, uluslararası kurumların üst düzey temsilcileri yerine doğrudan siyasi liderlerin masada olması tercih edildi.ABD zirveye katılmayacakZirveye ilişkin dikkat çeken bir diğer detay ise ABD’nin katılım göstermeyecek olması. Kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Amerikan yetkililer toplantıda yer almayacak.Bunun yerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un zirve sonuçlarını Washington’a iletmesi bekleniyor.Hürmüz krizi: Enerji arzı tehlikedeHürmüz Boğazı, küresel petrol, petrol ürünleri ve LNG arzının yaklaşık %20’sini karşılayan kritik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.13 Nisan’da ABD Donanması, İran limanlarına giriş-çıkış yapan deniz trafiğine abluka uygulamaya başladı. Washington, İran dışı gemilerin geçişine izin verildiğini savunurken, Tahran yönetimi geçiş ücreti uygulamasını reddetti ancak bu seçeneği değerlendirdiğini açıkladı.Diplomasi trafiği hızlandıKrizin derinleşmesi üzerine, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için kurulan koalisyonun dışişleri bakanları çevrim içi toplantılar gerçekleştirirken, askeri yetkililer de geçen hafta bir araya geldi.Öte yandan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalarda 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 8 Nisan’da ilan edilen iki haftalık ateşkese rağmen Pakistan’daki görüşmeler sonuçsuz kaldı.Arabulucuların yeni bir müzakere turu için girişimlerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

hürmüz boğazı

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, hürmüz boğazı, fransa, paris, elysee sarayı, nato