İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı: En az iki polis görevlendirildi
Şanlıurfa ve Gaziantep'te okullara yönelik saldırıların arkasından Türkiye genelinde tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
Şanlıurfa ve Gaziantep'te okullara yönelik saldırıların arkasından Türkiye genelinde tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı.
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırdı. Okul önleri ve çevrelerinde polis ekipleri denetim gerçekleştirildi.
Okul önlerinde en az iki emniyet personeli görevlendirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı. İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.
Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.
Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.
