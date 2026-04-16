https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/turkiye-genelinde-okullarda-guvenlik-tedbirleri-artirildi-1105054303.html
Türkiye genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı: En az iki polis görevlendirildi
Şanlıurfa ve Gaziantep'te okullara yönelik saldırıların arkasından Türkiye genelinde tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T10:52+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
emniyet müdürlüğü
şanlıurfa
gaziantep
okul saldırısı
güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105053671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06e4a4cb69854defd79d671a81d53622.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/kahramanmarasta-ortaokulda-silah-sesleri-duyuldu-1105034870.html
türki̇ye
şanlıurfa
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105053671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5abb5fcbd939abd28c35a072ebf16bfe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Türkiye genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı: En az iki polis görevlendirildi
10:46 16.04.2026 (güncellendi: 10:52 16.04.2026)
Şanlıurfa ve Gaziantep'te okullara yönelik saldırıların arkasından Türkiye genelinde tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı.
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırdı. Okul önleri ve çevrelerinde polis ekipleri denetim gerçekleştirildi.
Okul önlerinde en az iki emniyet personeli görevlendirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı. İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.
Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.
Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.