Kahramanmaraş'ta ortaokula silahlı saldırı: 4 can kaybı, 20 yaralı

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ve yaralıların olduğu belirtiliyor. 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T15:08+0300

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi. 8. sınıf öğrencisinin silahla geldiği okulda 3'ü öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 4 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı. 4'ünün durumu ağır. 5 silah ve 7 şarjörle okula geldiKahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in şunları söyledi: "Şu ana kadarki yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 kişi vefat etti. Bunlardan 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralı var. Bunlardan 4’ü şu an ameliyatta. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yaralı kardeşlerimiz sağlıklarına kavuşurlar. Başka herhangi bir okulumuzda bu tür bir saldırı yok.Saldırgan da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amacıyla mı, yoksa o kargaşadan dolayı mı yaptı bilmiyoruz. Saldırgan 8’inci sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle baskını gerçekleştiriyor."Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.Saldırı beşinci sınıf öğrencilere yönelik Sırt çantasıyla okula gelip saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilirken saldırının 5. sınıflara yönelik olduğu kaydedildi. Soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okuldaki silah saldırı sonrası Kahramanmaraş'a gidiyor.Olay yerinde büyük panik yaşandı. Bazı öğrencilerin sınıfların penceresinden atladığı aktarıldı.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kahramanmaraş'a gittiği, Bakan Çiftçi'nin, silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirdiği bildirildi.RTÜK: Yayın yasağı getirildiRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu.RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması istendi.Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."

